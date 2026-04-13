Causa en Común señala que en México hay una masacre diaria en lo que va de 2026

Entre enero de 2020 y marzo de 2026, la organización Causa en Común ha documentado al menos tres mil 36 masacres en el país, una cifra que evidencia la persistencia de la violencia extrema en distintas regiones. Tan solo en lo que va de 2026, se han contabilizado 60 casos, lo que equivale a un promedio de una masacre diaria.

De acuerdo con el informe, estas cifras se construyen a partir de reportes periodísticos.

🚨EN MÉXICO OCURRE UNA MASACRE CADA DÍA

En Causa en Común hemos documentado, al menos 3,036 masacres entre enero de 2020 y marzo de 2026. En lo que va del presente año, se acumulan al menos 60.

Las entidades con mayor número de masacres registradas en medios de comunicación son:… pic.twitter.com/jlMY08weuL — Causa en Común (@causaencomun) April 10, 2026

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¿Cuántas masacres hay en México y por qué podrían ser más?

El recuento de masacres —definidas como el asesinato de tres o más personas en un solo evento— revela una tendencia sostenida desde hace al menos seis años. Entre 2020 y 2025, se acumularon dos mil 976 casos; sin embargo, la organización advierte que la cifra real podría ser mayor.

Esto se debe a que en varias regiones del país prevalecen condiciones adversas para el ejercicio periodístico, como amenazas, agresiones e incluso asesinatos; no obstante, la información que llega a la esfera pública puede estar incompleta o distorsionada.

El informe señala que la intimidación no solo proviene de grupos criminales, sino también de autoridades, lo que ha derivado en la formación de “zonas de silencio”, donde los hechos violentos no se reportan o se documentan parcialmente.

Por ello, una eventual disminución en los registros no necesariamente implica una reducción real de la violencia, sino posibles vacíos informativos.

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Estados con más masacres en México

En el análisis por entidad, destacan algunos estados que concentran la mayor incidencia de estos hechos:



Guanajuato

Guerrero : 237 casos

: 237 casos Michoacán : 223 casos

: 223 casos Zacatecas: 217 casos

Además, el informe resalta el incremento en Sinaloa, que pasó de promediar cinco casos anuales entre 2020 y 2023, a registrar 38 en 2024 y 40 en 2025.

Estos patrones reflejan territorios donde confluyen disputas entre grupos delictivos, economías ilegales y debilidades institucionales, factores que facilitan la reproducción de la violencia extrema.

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Riesgo de normalización e impunidad en la violencia

Uno de los principales llamados de la organización es evitar la normalización de las masacres. El informe advierte que la repetición de estos hechos podría disminuir su impacto social, generando una percepción de cotidianidad frente a la violencia.

A ello se suma la impunidad, ya que la mayoría de estos crímenes no se resuelven ni se castigan. Ante este panorama, Causa en Común subraya la necesidad de reconocer la magnitud del problema y fortalecer las capacidades institucionales.

Entre las acciones urgentes destacan:



Protección a periodistas en riesgo

Fortalecimiento de policías y fiscalías

Estas áreas carecen de programas y presupuestos suficientes para enfrentar la crisis de violencia que atraviesa el país.

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