ENTREVISTA: Grecia Quiroz exhibe burlas de Morena en el Senado y acusa violencia política en su contra

La alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, afirmó que el episodio de gritos y burlas en su contra dentro del Senado de la República reflejó prácticas de la “política vieja” por parte de algunos integrantes de Morena, durante una entrevista con adn Noticias, donde dio su versión de lo ocurrido el pasado miércoles 25 de marzo.

En el diálogo, la edil explicó que acudió al recinto legislativo tras ser invitada a un evento de reconocimiento a mujeres líderes y, posteriormente, al pleno por invitación del senador morenista Emmanuel Reyes Carmona; no obstante, subrayó que su presencia no tuvo un propósito de confrontación.

Grecia Quiroz denuncia agresión en el Senado y acusa “política arcaica” tras gritos de senadores de Morena

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“No fui a provocar a nadie”, se defiende Quiroz tras confrontación en el Senado

Durante la conversación este jueves 26 de marzo, Quiroz insistió en que su conducta fue respetuosa en todo momento y que incluso accedió a tomarse fotografías con algunas legisladoras antes del incidente; sin embargo, aseguró que su presencia generó incomodidad entre ciertos senadores.

“En ningún momento acudí de manera retadora”, sostuvo, al relatar que los gritos comenzaron mientras descendía por las escaleras del recinto. De acuerdo con su testimonio, se trató de expresiones burlonas y coordinadas.

El momento más tenso se dio cuando legisladores de Morena corearon el apellido del senador Raúl Morón, personaje al que la alcaldesa ha pedido investigar por el asesinato de su esposo, Carlos Manzo.

¡En cinismo, el machismo! 🚨

⚠️La alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz fue recibida en el Senado con gritos de intimidación y apoyo de parte de morenistas hacia Raúl Morón, principal rival político en Uruapan y uno de los señalados por el asesinato de Carlos Manzo‼️ pic.twitter.com/GV9Jv94Tl6 — adn Noticias (@adnnoticiasmx) March 26, 2026

“Que no sean corrientes”: respuesta a senadores

En la entrevista, Quiroz lanzó un mensaje directo a los legisladores involucrados, entre ellos Gerardo Fernández Noroña, a quienes pidió conducirse con nivel político.

“Que no sean corrientes, que sean políticos de altura”, expresó, al considerar que las actitudes mostradas contrastan con el discurso público de respeto y defensa de las mujeres.

También cuestionó que este tipo de comportamientos se den en un espacio institucional como el Senado, que debería privilegiar el debate de ideas.

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Lilly Téllez defiende a Quiroz durante discusión del "Plan B" en el Senado

Durante el incidente fue respaldada por la senadora Lilly Téllez, quien criticó la actitud de los legisladores oficialistas, especialmente de Noroña, y defendió su presencia en el recinto.

Quiroz también vinculó lo ocurrido con su exigencia de justicia por el asesinato de su esposo. En la entrevista reiteró que ha solicitado a la Fiscalía investigar a distintos actores políticos, entre ellos Morón y el diputado Leonel Godoy.

Finalmente, aseguró que continuará con su postura pese a las reacciones. “Uno va a seguir en esta lucha, aunque incomode”, dijo, al señalar que la ciudadanía está cansada de la confrontación estéril y de prácticas que, a su juicio, pertenecen a una política superada.

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