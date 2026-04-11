Reportan nuevo hallazgo “masivo” de restos óseos en Rancho Izaguirre; “es mayor que el año pasado”

El colectivo Guerreros Buscadores dio a conocer que tras ingresar de nueva cuenta al Rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, se lograron encontrar más restos óseos humanos en el interior del predio, asegurando que los hallazgos son mucho mayores que los que se hicieron en el pasado 2025.

A través de un texto publicado en las redes sociales oficiales de Guerreros Buscadores de Jalisco, se dio a conocer que se logró la apertura de una fosa séptica en donde se encontraron los restos óseos, esto con un avance superior al 75% de superficie a una profundidad cercana a los 80 centímetros en la zona del rancho.

“En esta ocasión, la cantidad de restos localizados es mucho mayor a la del año pasado, lo que evidencia la magnitud real de lo ocurrido en este lugar”, se lee en el texto.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

La estremecedora historia de cómo el CJNG despojó a poblador del Rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco México quedó conmocionado tras los hallazgos en el Rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco; las autoridades siguen investigando mientras siguen saliendo a la luz varios testimonios. 19 marzo, 2025

Suman más de 90 muestras únicas de ADN encontradas en el Rancho Izaguirre

De acuerdo con la información oficial dada a conocer por el colectivo, hasta el momento se han logrado obtener entre 95 y 98 muestras únicas de ADN, las cuales serán confrontadas con familias que han reconocido prendas localizadas dentro del mismo Rancho Izaguirre.

Es importante mencionar que las intervenciones en el predio aún no concluyen, pues destacaron que se planea investigar en puntos de interés que alcanzan entre 2.5 y 4 metros de profundidad.

Logran identificar a 2 personas en fosa del rancho

Más allá de dar a conocer el hallazgo de restos óseos en el Rancho Izaguirre, el colectivo informó que dos personas ya lograron ser identificadas mediante el ADN extraído de la zona, incluso de fragmentos óseos pequeños.

Se informó que la identificación de estos restos corresponden a dos masculinos de los cuales no se brindaron mayores detalles.

Reportan 47 personas detenidas por caso del Rancho Izaguirre

Vale la pena mencionar que se confirmó que hasta el momento suman un total de 47 personas detenidas y más de 70 jóvenes recuperados durante cateos en fincas vinculadas directamente con el Rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco.

A un año del descubrimiento del Rancho Izaguirre, madres buscadoras acusan que no hay avance en las investigaciones

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.