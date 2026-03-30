Aseguran más de 600 kilos de cocaína tras operación marítima en Michoacán

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que tras una operación marítima en Michoacán se aseguró una embarcación con 650 kilos de cocaína y se detuvo a seis personas.

El operativo se realizó con la cooperación de varias instituciones de seguridad, entre ellos la Secretaría de Marina (SEMAR) y la Fiscalía General de la República (FGR).

En una operación marítima en Michoacán, elementos de @SEMAR_mx, en coordinación con @SSPCMexico y @FGRMexico, aseguraron una embarcación con aproximadamente 650 kg de cocaína y detuvieron a seis personas.



Este aseguramiento evitó que más de 1.3 millones de dosis lleguen a las… pic.twitter.com/lZBw3jcq2B — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) March 30, 2026

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¿Cuántas toneladas de cocaína se han asegurado?

De acuerdo con la SSPC, este aseguramiento evitó que más de 1.3 millones de dosis llegaran a las calles y en lo que va de la actual administración, la Secretaría de Marina ha asegurado más de 62 toneladas de cocaína en altamar, cuyos operativos han debilitado al crimen organizado.

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¿Cómo fue el operativo marítimo?

El operativo se realizó aproximadamente 61 millas náuticas (112.9 kilómetros) al suroeste del Puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán.

Los seis presuntos delincuentes fueron detenidos a bordo de una embarcación menor con tres motores fuera de borda, con 14 bultos tipo costalilla conteniendo en su interior 580 paquetes tipo ladrillo con polvo blanco con características similares al clorhidrato de cocaína, con un peso aproximado de 650 kilogramos (mismo que será confirmado por la autoridad ministerial correspondiente), así como 350 litros de combustible.

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