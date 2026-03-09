Omar García Harfuch celebra aseguramiento de 2 toneladas de cocaína en costas de Acapulco

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó sobre el aseguramiento de aproximadamente 2 toneladas de cocaína en Acapulco, Guerrero, después de un operativo encabezado por la Secretaría de Marina (Semar).

De acuerdo con García Harfuch, tras el aseguramiento suman más de 60 toneladas de esta droga aseguradas en mares mexicanos, lo que representa una afectación directa a las finanzas del crimen organizado. Además, el operativo evitó que la droga llegara a manos de las personas, en su mayoría jóvenes.

¿Cómo fue el operativo en el mar de Acapulco?

La operación marítima se llevó a cabo a más de 200 millas náuticas al sur-suroeste de las costas de Acapulco, con el apoyo de información de inteligencia, aeronaves, una patrulla oceánica y una embarcación menor.

Los elementos aseguraron 80 bultos con aproximadamente dos toneladas de presunta cocaína, droga que fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público, quien integrará la carpeta de investigación.

Otros decomisos de cocaína

El pasado 19 de febrero se llevó a cabo un decomiso de aproximadamente 4 toneladas de cocaína y se detuvo a tres personas en Manzanillo, Colima. La Semar interceptó un semisumergible que transportaba la droga en 179 bultos.

En ese entonces Omar García Harfuch señaló que el aseguramiento había representado una afectación directa y millonaria a las estructuras financieras del crimen organizado.