José Alfredo ‘T’, señalado como el autor intelectual del asesinato de la familia en Tehuitzingo, Puebla, rápidamente se volvió viral ya que grabó un inquietante video en donde asegura que “tuvo que tomar medidas”.
El joven, quien en las últimas horas se ha convertido en el sospechoso número 1 de la masacre de Tehuitzingo, acaparó la mirada pública luego de que se difundiera un video en donde habla sobre sus adicciones y cómo su familia lo obligaba a trabajar mucho.
En el video, José Alfredo ‘T’ asegura que sus problemas de alcoholismo y drogadicción es “por culpa de ellos” porque lo obligaban a trabajar “como si uno no sintiera cansancio”.
¿José Alfredo es culpable?
Hay que mencionar que en ningún momento José declara su culpabilidad en los hechos y este video habría sido grabado un mes antes del multihomicidio, pero este testimonio lo posicionó como un sospechoso.
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Masacre en Puebla habría sido venganza
La primera línea de investigación de la Fiscalía de Puebla es un conflicto familiar, debido a las heridas que presentaban las víctimas y las balas ocupadas en el hecho.
Frente a esta hipótesis, las palabras de este joven podrían corroborar que se trató de una “venganza”, sin embargo, las autoridades serán quienes determinen las causas.
Fiscalía confirma detenido
La fiscal de Puebla, Idamis Pastor, confirmó en conferencia de prensa la detención de un hombre relacionado en el ataque armado a la familia que dejó 10 muertos.
De acuerdo con medios locales el hombre detenido es Juan Manuel “N” alias “El Pony”, quien presuntamente es hijo de uno de los dueños del rancho en donde se cometió la masacre.
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