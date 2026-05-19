José Alfredo ‘T’, señalado como el autor intelectual del asesinato de la familia en Tehuitzingo, Puebla, rápidamente se volvió viral ya que grabó un inquietante video en donde asegura que “tuvo que tomar medidas”.

El joven, quien en las últimas horas se ha convertido en el sospechoso número 1 de la masacre de Tehuitzingo, acaparó la mirada pública luego de que se difundiera un video en donde habla sobre sus adicciones y cómo su familia lo obligaba a trabajar mucho.

En el video, José Alfredo ‘T’ asegura que sus problemas de alcoholismo y drogadicción es “por culpa de ellos” porque lo obligaban a trabajar “como si uno no sintiera cansancio”.

¿José Alfredo es culpable?

Hay que mencionar que en ningún momento José declara su culpabilidad en los hechos y este video habría sido grabado un mes antes del multihomicidio, pero este testimonio lo posicionó como un sospechoso.

🚨 H0rr0r en #Puebla: presunto mult1h0m1c1d4 acusa años de m4ltr4t0 😳



“Me obligaban a trabajar aunque estuviera cansado… terminé en el alcohol y las dr0g4s”, declaró José Alfredo T. en un video difundido tras la m4s4cr3 de 10 personas en Tehuitzingo.



⚠️ Entre las víctimas… pic.twitter.com/Bz9liWEnev — Fabián Gómez Hdez (@fabiangomezh) May 18, 2026

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Masacre en Puebla habría sido venganza

La primera línea de investigación de la Fiscalía de Puebla es un conflicto familiar, debido a las heridas que presentaban las víctimas y las balas ocupadas en el hecho.

Frente a esta hipótesis, las palabras de este joven podrían corroborar que se trató de una “venganza”, sin embargo, las autoridades serán quienes determinen las causas.

¿En qué mundo vivimos?⚠️



🚨 10 personas fueron asesinadas en su propio hogar, incluidos tres menores que fueron atacados por un comando armado en Puebla.

El ataque fue reportado por los vecinos, sin embargo, las autoridades llegaron muy tarde y no hallaron sobrevivientes❌ pic.twitter.com/p4XjDKbqC4 — adn Noticias (@adnnoticiasmx) May 19, 2026

Fiscalía confirma detenido

La fiscal de Puebla, Idamis Pastor, confirmó en conferencia de prensa la detención de un hombre relacionado en el ataque armado a la familia que dejó 10 muertos.

De acuerdo con medios locales el hombre detenido es Juan Manuel “N” alias “El Pony”, quien presuntamente es hijo de uno de los dueños del rancho en donde se cometió la masacre.

🚨#AlertaADN



La fiscal de Puebla, Idamis Pastor, confirmó la detención de un hombre presuntamente relacionado con el ataque armado en Tehuitzingo que dejó 10 muertos. Reitera que el crimen pudo ser por un problema familiar pic.twitter.com/8bfFrIE7MZ — adn Noticias (@adnnoticiasmx) May 19, 2026

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