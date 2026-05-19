José Paulino ‘N’, líder criminal, fue detenido por elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y de la Fiscalía General de la República (FGR) en Tijuana, Baja California, informó el Gabinete de Seguridad.

José Paulino contaba con una orden de aprehensión por homicidio calificado y se le vincula a un grupo delictivo. Se le aseguraron cinco armas de fuego, cargadores, cartuchos y dosis de droga.

En acciones coordinadas en Baja California, elementos de @SEMAR_mx, @SSPCMexico, @FGRMexico, @Defensamx1 y @GN_MEXICO_, junto con autoridades estatales y municipales, detuvieron en Tijuana a un hombre vinculado a un grupo delictivo que contaba con una orden de aprehensión vigente… pic.twitter.com/J0RPcVD8Zw — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) May 19, 2026

En el operativo coordinado también participaron elementos de la secretaría de la Defensa, Guardia Nacional, junto a autoridades estatales y municipales

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¿Cómo fue la detención de José Paulino ‘N’?

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, agentes realizaban recorridos de vigilancia en la colonia Chihuahua de Tijuana cuando detectaron a una persona vinculada a un grupo delictivo que portaba armas de fuego.

Los elementos lo alcanzaron y le decomisaron cuatro armas largas, un arma corta, cartuchos, dosis de droga y una insignia apócrifa de una institución de seguridad. Posteriormente fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.

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