Buscan a Maricela Salgado Galeano, elemento de PC, tras tomar un taxi por aplicación

Cuerpos de emergencia y familiares buscan a Maricela Salgado Galeano, de 35 años, elemento de Protección Civil del municipio de Chiconcuac, quien desapareció el viernes 27 de marzo luego de salir de la Feria Internacional del Caballo en Texcoco

La mujer y su esposo Esteban Luis Flores, coordinador de Protección Civil, acudieron al evento y al salir pidieron un taxi por aplicación sobre la carretera Texcoco-Lechería para regresar a su hogar, sin embargo, al subir sufrieron un asalto y los obligaron a cambiar de destino.

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¿Qué se sabe de la desaparición de Maricela Salgado Galeano?

El esposo fue golpeado y después abandonado en el municipio de Atenco, mientras que su esposa fue llevada por el o los agresores. Aunque estaba mal herido, Esteban logró llegar a las oficinas de la Coordinación municipal de Protección Civil para solicitar ayuda.

En México hay más de 132 mil personas desaparecidas; 36% sin datos para su búsqueda Mexico Evalua señaló que se ha producido un aumento del 200% en las desapariciones en la última década, consecuencia del creciente poder del crimen organizado. 27 marzo, 2026

Ficha de búsqueda de Maricela Salgado

La Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México (COBUPEM) compartió la ficha de búsqueda de Maricela y exhortó a las personas a comunicarse al número 800 509 09 27 o 800 216 03 61 en caso de tener cualquier información que lleve a su paradero.

Maricela nació el 29 de enero de 1991

Mide 1.65 metros

Ojos: Negros

Tiene complexión robusta

Su cara es redonda

Su cabello es negro abajo de los hombros

Nariz aguileña base ancha

Orejas medianas

Labios medianos

Mentón oval

Como señas particulares tiene una cicatriz quirúrgica en el abdomen

Solicitamos de tu apoyo en difusión para dar pronta localización a Marisela Salgado Galeano, comunícate a los teléfonos al pie del boletín. #TodosEnLaBúsqueda pic.twitter.com/u0dChkVnyK — COBUPEM (@COBUPEM) March 29, 2026

Operativo de búsqueda para encontrar a Maricela Salgado Galeano

El sábado 28 de marzo, autoridades y cuerpos de emergencia desplegaron un operativo de búsqueda para encontrar a Maricela Salgado Galeano. Asimismo, compañeros de Protección Civil de Chiconcuac llamaron a la población a denunciar y compartir cualquier información.

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