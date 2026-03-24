Detuvieron al secretario de Seguridad de Matehuala; estaría implicado en secuestro de electricistas en SLP

El gobierno de San Luis Potosí confirmó la detención de Jorge Eduardo Peña, quien se desempeñaba como secretario de Seguridad Pública del municipio de Matehuala, por su presunta participación en delitos contra la salud.

Sin embargo, también estaría siendo investigado por la privación ilegal de la libertad de siete electricistas que habían sido reportados como desaparecidos y que recientemente fueron localizados con vida, de acuerdo a medios locales.

¡Cae el primer presunto involucrado! ⚠️

Secretario de Seguridad de Matehuala es detenido e investigado por la privación de la libertad de los siete electricistas 🚨https://t.co/zurbPPmNxw — adn Noticias (@adnnoticiasmx) March 24, 2026

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Detienen al funcionario en posesión de droga

Durante el operativo del lunes 23 de marzo, al funcionario se le aseguraron 52 bolsas de marihuana, tres bolsas de "cristal", así como un vehículo oficial Nissan Versa.

En el mismo operativo, detuvieron a Pablo Ernesto “N”, de 40 años, estaba en posesión de 29 dosis de marihuana con un peso aproximado de 180 gramos, además de una camioneta pickup marca Chevrolet, modelo 2025, que presuntamente habría sido utilizada para el traslado de la sustancia.

Ambos arrestos se dieron como parte de las acciones coordinadas de las Bases de Operaciones Mixtas Interinstitucionales (BOMI), integradas por corporaciones estatales y federales; fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado, donde se abrió una carpeta de investigación para determinar su posible participación en delitos contra la salud, además de mantener vínculos con otras actividades ilícitas en la región del Altiplano potosino, entre ellas el secuestro de los trabajadores.

Localizan con vida a los 7 electricistas desaparecidos en Matehuala

Los siete electricistas, originarios del municipio de Cárdenas, fueron reportados como desaparecidos luego de concluir trabajos en Matehuala, donde habían llegado desde el 16 de marzo para realizar labores en distintos puntos del altiplano.

Tras varios días sin contacto, sus familiares alertaron a las autoridades, lo que derivó en un operativo coordinado por la Fiscalía estatal. Fue alrededor de las 13:00 horas del pasado lunes cuando el gobernador Ricardo Gallardo Cardona informó que los trabajadores habían sido localizados con vida.

Información en desarrollo...

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