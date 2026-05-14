Culiacán, capital del estado de Sinaloa, vivió una nueva jornada de violencia, pues en diferentes puntos de la ciudad se registraron enfrentamientos y operativos, lo que dejó un saldo de 10 detenidos y tres elementos policiales heridos.

El Grupo Interinstitucional que opera en el estado, integrado por elementos de fuerzas policiales locales y federales, logró el aseguramiento de un arsenal que incluía lanzagranadas, así como múltiples rifles de alto poder y vehículos.

Este decomiso se logró después del despliegue estratégico realizado en diferentes puntos de la capital sinaloense, situación que también derivó en múltiples enfrentamientos.

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Fraccionamiento Cedros vive jornada violenta

Dentro de los múltiples enfrentamientos registrados este jueves en Culiacán, uno de los más intensos ocurrió en el Fraccionamiento Cedros, ubicado al norte de la ciudad, donde elementos del Grupo de Operaciones Especiales Sinaloa (GOES) fue emboscado al atender una llamada de denuncia anónima.

En el sitio, autoridades aseguraron tres armas largas, así como equipo táctico, una camioneta y un domicilio que era utilizado como cuartel por los agresores. La Secretaría de Seguridad Pública estatal (SSP) informó que dos elementos fueron atendidos en hospital por disparos de arma de fuego.

Tras denuncia anónima al 089, el Grupo Interinstitucional detuvo a cinco civiles y aseguró armas, entre ellas cinco armas largas, un aditamento lanzagranadas, municiones y equipo táctico



En atención oportuna a una denuncia anónima, personal de la Secretaría de Seguridad Pública… pic.twitter.com/YZObQJmtAB — Seguridad Pública Sinaloa (@sspsinaloa1) May 14, 2026

Urbi Villa, otra sede de los enfrentamientos en Culiacán

En la colonia Urbi Villas se registró otro enfrentamiento armado entre las fuerzas del orden y civiles armados. Un tercer agente resultó lesionado cuando participaba en un operativo donde se logró la aprehensión de tres presuntos delincuentes.

De acuerdo con reportes de la policía, aunque los sospechosos intentaron huir, fueron interceptados por el GOES, además de elementos del Ejército Mexicano.

Otro de los enfrentamientos registrados en esta jornada violenta ocurrió en la colonia Infonavit Barrancos, al sur de Culiacán, donde autoridades lograron la aprehensión de cinco personas más, incluyendo un menor de edad. Como parte de este operativo, se aseguró un lanzagranadas calibre 40 mm, además de 600 cartuchos útiles y cargadores para fusiles de asalto.

Las 10 personas detenidas, así como el arsenal, vehículos y propiedades aseguradas fueron puestas a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR).

Después de esta jornada, se realizan patrullajes permanentes en diferentes puntos de la ciudad de Culiacán.

Esta nueva jornada de violencia ocurre en un momento de incertidumbre para el estado de Sinaloa, luego de los señalamientos hechos por el Departamento de Justicia estadounidense a Rubén Rocha Moya, hoy gobernador con licencia del estado, que lo relacionan con grupos del crimen organizado.

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