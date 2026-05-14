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Desalojan Ciudad Judicial por supuesta amenaza de bomba
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Cientos de familias huyen de la inseguridad en Durango

La Secretaría de Seguridad de Durango asegura que estos traslados se deben a los hechos violentos presentados en localidades cercanas al territorio, no dentro de la entidad.

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Por: Majo Santillán González