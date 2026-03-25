Desaparece directora de kínder en Acapulco; esto se sabe de Maricela Minerva Pineda

El caso de la maestra Maricela Minerva Pineda Mendoza sigue dando mucho de qué hablar a nivel nacional, pues luego de que se diera a conocer que la también directora del kínder “Juan de la Barrera” en Acapulco, Guerrero, se encuentra como persona desaparecida, familiares y amigos de la mujer de 62 años de edad han realizado cierres y bloqueos.

Información dada a conocer por medios locales de Guerrero, señala que la Fiscalía del Estado activó el Protocolo Alba para dar con la ubicación de la docente de la tercera edad, la cual a decir de sus familiares, tiene problemas de ansiedad diagnosticados.

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¿Qué se sabe del caso de la directora Maricela Minerva?

De acuerdo con la información que se ha dado a conocer hasta el momento, la maestra Maricela Minerva Pineda fue reportada como desaparecida desde el pasado domingo 15 de marzo, fecha en la cual fue vista por última vez por sus seres queridos.

Familiares y personas cercanas a la directora de kínder, refirieron que Maricela Minerva salió de su casa ubicada en el fraccionamiento Jardín de los Amantes alrededor de las 06:00 de la mañana del 15 de marzo, sin embargo, ya no volvió a ser vista.

Familiares realizan bloqueos en Acapulco por desaparición de la maestra

Luego de que se diera a conocer la información sobre la desaparición de la maestra Maricela Minerva, familiares, amigos y compañeros de trabajo del kínder realizaron una serie de bloqueos y protestas en la avenida Costera Miguel Alemán para exigir un avance en la investigación.

Fue en la Glorieta de La Diana Cazadora, que se llevaron a cabo una serie de bloqueos con la finalidad de exigir a las autoridades información actualizada sobre el paradero de la maestra de 62 años de edad.

Iniciarán búsqueda de la maestra en dos municipios de Guerrero

Vale la pena mencionar que las autoridades de Acapulco, Guerrero informaron que las investigaciones y operativos de búsqueda se han centrado principalmente en las colonias Costa Azul y Constituyentes.

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