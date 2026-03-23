Desaparecen 7 electricistas en SLP tras jornada laboral; familias exigen su localización

Siete jóvenes electricistas originarios de Cárdenas, San Luis Potosí, fueron reportados como desaparecidos luego de perder contacto con sus familias el pasado sábado 21 de marzo, tras concluir trabajos en el municipio de Matehuala.

El grupo había salido desde el 16 de marzo para realizar labores en distintos puntos del altiplano potosino.

De acuerdo con testimonios de sus familiares, la última comunicación ocurrió la mañana del sábado, cuando los trabajadores informaron que ya regresaban por la carretera Matehuala-Cárdenas. Minutos después, los teléfonos dejaron de responder, lo que encendió las alertas.

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¿Quiénes son los electricistas desaparecidos en San Luis Potosí?

Las personas desaparecidas tienen entre 20 y 30 años y fueron identificadas como:



Ángel Daniel Pérez López

Miguel Ángel Pérez Olivo

Jaciel Zapata García

Omar Godoy Galván

Said Hernán Olvera

Celso López González

Macario Torres Castillo

Según versiones de los familiares, una persona ajena al grupo alertó sobre una posible privación ilegal de la libertad, aunque hasta el momento no se cuenta con información precisa sobre el lugar de los hechos ni sobre los responsables.

“Lo único que pedimos es que los regresen con vida. Ellos trabajaban bien, no estaban en nada malo”, declaró un familiar a medios locales.

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Familiares piden en redes sociales localizar a los jóvenes

El caso ha generado movilización en redes sociales, donde incluso el equipo Deportivo Cali FC —al que pertenecen algunos de los desaparecidos— difundió una publicación solicitando apoyo para su localización.

En el mensaje, el equipo pidió a la ciudadanía compartir cualquier información que pueda ayudar a dar con el paradero de los jóvenes, subrayando que cualquier dato, por mínimo que parezca, puede ser clave.

Pese a la presión social, hasta el momento la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de San Luis Potosí no ha publicado fichas oficiales, lo que ha incrementado la preocupación de familiares y conocidos.

Violencia y desapariciones: un problema persistente en SLP

La desaparición de los siete electricistas ocurre en un contexto de violencia en la región. En semanas recientes, se han reportado casos similares en otras entidades, como el de 10 trabajadores mineros desaparecidos en Concordia, Sinaloa.

Datos del informe A quienes nos faltan: Datos para encontrarles, elaborado por la organización Data Cívica, señalan que San Luis Potosí registra una tasa de 348 personas desaparecidas por cada 100 mil habitantes, una cifra superior a la de estados como Oaxaca, Tlaxcala y Querétaro.

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