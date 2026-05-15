Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, fue detenido en Arizona, Estados Unidos.

El general en retiro fue trasladado a la ciudad de Nueva York, donde enfrenta cargos por presuntamente haber recibido 100 mil dólares mensuales en efectivo del cártel de Sinaloa, facción “Los Chapitos”, a cambio de no interferir en sus operaciones de tráfico de drogas.

Según documentos judiciales, Mérida Sánchez enfrenta acusaciones relacionadas con conspiración para la importación de narcóticos, así como posesión y conspiración para poseer ametralladoras y artefactos destructivos.

La captura ocurrió el 11 de mayo y, un día después, el imputado compareció ante el magistrado Eric J. Markovich, en Tucson, Arizona.

Apenas el pasado 7 de mayo un juez federal con sede en Michoacán le había otorgado un amparo para frenar su posible detención y eventual extradición.

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¿Qué funcionarios están acusados de narcotráfico en EUA?

Mérida Sánchez, quien estuvo al frente de la policía estatal entre septiembre de 2023 y diciembre de 2024, es uno de los diez funcionarios de Sinaloa acusados de narcotráfico por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Al igual que el gobernador Rubén Rocha Moya y el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, ambos con licencia.

Entre los acusados también se encuentra el excomandante de la policía municipal de Culiacán, Juan Valenzuela Millán.

También figuran otros funcionarios y mandos de seguridad identificados como Enrique Inzunza Cázarez, Enrique Díaz Vega, Dámaso Castro Zaavedra, Marco Antonio Almanza Avilés, Alberto Jorge Contreras Núñez y José Antonio Dionisio Hipólito.

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