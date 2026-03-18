Detienen en Nogales a ‘Sapo’, acusado de secuestro y delitos en Sonora; es vinculado a ‘Los Gigios’

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó la captura de un objetivo prioritario en el municipio de Nogales, identificado como Marco Antonio “N”, alias Sapo, de 38 años, quien era buscado por su probable participación en delitos de alto impacto, así como presunta vinculación en Los Gigios.

De acuerdo con el comunicado oficial, la detención se realizó el pasado 16 de marzo de 2026 por elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), tras labores de inteligencia que incluyeron trabajo de gabinete y campo.

FGJES informa la detención de objetivo prioritario en Nogales



Nogales, Sonora, 18 de marzo de 2026.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informa la detención de un objetivo prioritario en el municipio de Nogales.



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¿Quién es 'Sapo', detenido en Nogales por la FGJES?

La FGJES detalló que Marco Antonio “N” es investigado por su presunta participación en un caso de privación ilegal de la libertad ocurrido en 2020. Además, información de inteligencia lo vincula con diversas actividades delictivas en la región.

Entre ellas, se señalan posibles nexos con el tráfico de drogas y de personas hacia Estados Unidos, así como su probable implicación en hechos de privación de la libertad y homicidios relacionados con disputas entre grupos antagónicos.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer más detalles sobre su estructura criminal o posibles vínculos específicos con organizaciones delictivas, por lo que se espera que esta información se esclarezca conforme avance el proceso judicial.

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Así fue la captura de objetivo prioritario en Sonora

La detención se llevó a cabo sin uso de la fuerza letal ni detonaciones de arma de fuego, según destacó la Fiscalía. Posteriormente, se implementó un operativo de traslado para garantizar su ingreso seguro al Centro de Reinserción Social correspondiente.

Una vez bajo custodia, el imputado fue presentado ante un juez, donde ya se realizó la audiencia inicial. Será en los próximos días cuando, tras cumplirse el término constitucional, se reanude la audiencia en la que se definirá su situación jurídica y una posible vinculación a proceso.

'Sapo' estaba relacionado con 'Neto', integrante de 'Los Gigios'

La Fiscalía también recordó que este caso no es aislado. El pasado 18 de octubre de 2025, personal de la AMIC, con apoyo de la Secretaría de Marina (Semar), cumplimentó una orden de aprehensión contra Francisco Ernesto “N”, alias Neto, quien estaría relacionado con la misma causa penal y presunto integrante de Los Gigios.

Este antecedente refuerza la línea de investigación en torno a una red delictiva que operaría en la zona fronteriza de Sonora.

Finalmente, la FGJES reiteró su compromiso de continuar con las acciones para combatir a quienes atentan contra la seguridad de la población, así como de llevar ante la justicia a los presuntos responsables de delitos de alto impacto en la entidad.

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