Balean en Pinotepa Nacional a Óscar Merino, periodista independiente y director del portal OM Noticias

Óscar Merino, periodista independiente y director del medio OM Noticias, fue agredido con disparos con arma de fuego en calles de la zona de Santiago Pinotepa Nacional, municipio de la Costa de Oaxaca en la que se encontraba el comunicólogo que tuvo que ser trasladado a un hospital de la zona.

De acuerdo con la información que se tiene hasta el momento, el ataque armado ocurrió durante la noche del pasado lunes 16 de marzo en plena vía pública, por lo cual se iniciaron con las investigaciones de rigor correspondientes.

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¿Qué le pasó a Óscar Merino de OM Noticias?

Información que ha sido difundida por medios locales y nacionales, señalan que el ataque contra Óscar Merino ocurrió durante la noche del 16 de marzo en la calle 5 Poniente, la cual se ubica en el llamado Barrio El Calvario.

Se señaló que Merino Ruiz de tan solo 29 años de edad, recibió un disparo directo a la zona del pómulo, esto luego de salir de un gimnasio en supuesta compañía de su esposa en la zona oaxaqueña ya referida.

Hasta el momento y a más de 24 horas del ataque en contra de Óscar Merino, no se ha dado a conocer información sobre personas detenidas, sin embargo, se localizó un vehículo tipo Versa el cual presuntamente pertenecía a la víctima de la agresión.

#Oaxaca Periodismo | Condenan agresión armada contra periodista



El Foro Nacional de Periodistas y Comunicadores, Capítulo Oaxaca, condenó la agresión armada contra el periodista Óscar Merino Ruiz, director del portal OM Noticias, ocurrida la noche del lunes en Pinotepa Nacional.… pic.twitter.com/sviUbJaLTP — RIOaxaca (@rioaxaca) March 17, 2026

Foro de periodistas exige atención de las autoridades al caso

Fue el Foro Nacional de Periodistas y Comunicadores, el cual a través de un comunicado condenó la agresión en contra del director de OM Noticias, señalando que el ataque en su contra “constituye una agresión directa contra el ejercicio periodístico y se suma a un contexto de violencia que enfrenta la prensa en la entidad”.

Por otro lado, exigieron a la Fiscalía General del Estado iniciar con las investigaciones correspondientes para dar con el o los agresores de Óscar Merino.

¿Cuál es el estado de salud de Óscar Merino?

Vale la pena mencionar que hasta el momento se reporta que el estado de salud de Óscar Merino es grave, por lo cual continúa internado en un hospital de la zona en donde se registró el ataque.

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