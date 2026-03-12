Capturan en Sinaloa a Samuel Ramírez Jr., uno de los más buscados del FBI con recompensa de 1 millón de dólares

Autoridades mexicanas detuvieron en Culiacán, Sinaloa, a Samuel Ramirez Jr., uno de los diez fugitivos más buscados por el Buró Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés), quien tenía una recompensa de hasta un millón de dólares por información que permitiera su captura.

La detención fue confirmada por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC(, Omar García Harfuch, quien informó que el arresto se logró gracias a trabajos de investigación y a la coordinación entre distintas dependencias del Gobierno de México.

🚨🚨 CAPTURED: #FBI Ten Most Wanted Fugitive Samuel Ramirez, Jr., has been apprehended in Sinaloa, Mexico. He was returned to the United States and taken into custody by Federal Way Police in Washington state where he will face justice.



Help the FBI capture the other fugitives… pic.twitter.com/swl30RZKdB — FBI (@FBI) March 12, 2026

Así fue el operativo para capturar a Ramírez Jr.

A través de redes sociales, el funcionario federal detalló que el operativo fue realizado por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con apoyo del Instituto Nacional de Migración.

“En seguimiento a trabajos de investigación y como parte de los mecanismos de cooperación internacional, en Culiacán, Sinaloa, elementos de Defensa, Semar, FGR, Guardia Nacional y SSPC, en coordinación con el INM, detuvieron a Samuel ‘N’, uno de los 10 fugitivos más buscados por el FBI en Washington”, escribió el secretario este jueves 12 de marzo.

¿Por qué buscaba el FBI a Samuel Ramírez Jr.?

De acuerdo con información difundida por el FBI, Samuel Ramirez Jr. era buscado por su presunta participación en un tiroteo ocurrido el 21 de mayo de 2023 en el bar Stars Bar and Grill, ubicado en Federal Way, en el estado de Washington, Estados Unidos.

En ese ataque armado murieron dos mujeres y una tercera persona resultó herida. Tras el crimen, las autoridades señalaron que el sospechoso huyó del lugar para evitar ser detenido. Investigaciones posteriores indicaron que después del tiroteo se trasladó a Lake Havasu City, Arizona, y posteriormente cruzó hacia México.

Por estos hechos, la Corte Superior del condado de King emitió una orden de arresto en mayo de 2023 por cargos de asesinato en primer y segundo grado, así como intento de asesinato.

Más adelante, en noviembre de 2025, un tribunal federal en Seattle emitió una orden adicional por fuga ilegal para evitar su procesamiento.

El fugitivo ya fue trasladado a Estados Unidos

Tras su captura en Sinaloa, el FBI confirmó que el detenido fue trasladado a Estados Unidos, donde quedó bajo custodia de autoridades policiales en Washington para enfrentar los cargos en su contra.

La agencia estadounidense también advirtió previamente que el sospechoso debía ser considerado armado y peligroso, debido a la gravedad de los delitos que se le imputan.

