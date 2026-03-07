Golpe millonario al crimen: Destruyen narcolaboratorio en Guerrero

La Secretaría de Marina (Semar) en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR) desmantelaron este sábado un narcolaboratorio en Técpan de Galeana, Guerrero, donde aseguraron 300 kilogramos de metanfetamina, precursores químicos y más.

De acuerdo con información oficial, las acciones derivaron de labores de inteligencia orientadas a debilitar a organizaciones criminales vinculadas con la fabricación de narcóticos sintéticos. Durante el operativo también se localizaron más de 2 mil dosis de distintas drogas.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

Desmantelamiento de narcolaboratorio

En una primera acción personal naval localizó un laboratorio clandestino en la localidad municipal de La Cuadrilla, donde se decomisaron aproximadamente 300 kilogramos (kg) de droga sintética, 150 kg de la misma sustancia en proceso de secado, 24 mil litros de precursores químicos y alrededor de 20 mil kg de sustancias químicas sólidas.

Asimismo, fue asegurado el equipo instalado para el procesamiento de los estupefacientes como centrifugadoras, quemadores, tanques de gas, 50 tinas con capacidad de 200 litros, dos plantas de luz, ventiladores, mezcladoras, bombas de agua y diversas herramientas utilizadas para la elaboración de narcóticos.

En dos acciones coordinadas en Guerrero, elementos de @SEMAR_mx, @SSPCMexico y @FGRMexico desmantelaron un laboratorio clandestino y aseguraron aproximadamente 300 kg de metanfetamina, además de 24 mil litros de precursores químicos y 20 mil kg de sustancias químicas sólidas… pic.twitter.com/wZkHbcI9RR — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) March 7, 2026

"Todo el material fue inhabilitado para evitar su reutilización. La afectación económica estimada a la delincuencia organizada asciende a aproximadamente 309 millones de pesos (mdp)", detalló la SSPC.

Las autoridades estimaron que el aseguramiento representa una afectación económica aproximada de 309 millones de pesos para la delincuencia organizada.

Aseguran más de 2 mil dosis de droga

En un segundo operativo realizado en las inmediaciones de la localidad de Llanos de la Puerta, en el municipio de Petatlán, personal de la Marina aseguró bolsas que contenían distintas dosis de estupefacientes. Entre lo decomisado se encontraban alrededor de 1,300 dosis de marihuana, 700 de cocaína y 20 de metanfetamina.

Los narcóticos y demás objetos asegurados quedaron bajo resguardo del Ministerio Público, que será el encargado de integrar la carpeta de investigación correspondiente.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.