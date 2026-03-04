Detienen a ‘Yiyo’ y ‘Quico’ en Oaxaca; los vinculan con ‘Los Rusos’ y narcomenudeo

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca confirmó la detención de M.R.R.C., alias Yiyo, considerado objetivo prioritario en la región de la Costa por su presunta participación en actividades de narcomenudeo y por posibles vínculos con la célula criminal conocida como Los Rusos.

La captura ocurrió en Santiago Jamiltepec, en un operativo coordinado con fuerzas federales y estatales, según lo que se puedo leer en el comunicado de este 4 de marzo.

Yiyo fue detenido junto con otro hombre, identificado como M.H.Q., alias Quico, cuando presuntamente comercializaban dosis de droga en inmediaciones de una escuela. En la intervención se aseguraron envoltorios material similar al cristal y mariguana.

El despliegue fue encabezado por la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) con el respaldo de la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Policía Estatal. Las autoridades señalaron que la detención forma parte de una estrategia focalizada en puntos identificados como prioritarios por incidencia delictiva.

Tras ser puestos a disposición, el Ministerio Público presentó los datos de prueba ante un juez, quien determinó la vinculación a proceso de ambos imputados por el delito de narcomenudeo.

La Fiscalía subrayó que, en el caso de Yiyo, los trabajos de inteligencia lo ubican como presunto generador de violencia en la zona limítrofe entre Oaxaca y Guerrero. Aunque la acusación formal se centra en la venta de droga al menudeo, las investigaciones lo relacionan con dinámicas delictivas de mayor alcance en la región Costa.

Los Rusos han sido identificados como una célula vinculada históricamente al Cártel de Sinaloa y asociada a la facción de Ismael Zambada García. En los últimos años, el grupo ha sido mencionado en distintos reportes de seguridad por su participación en disputas territoriales en el norte del país.

El liderazgo atribuido a Juan José Ponce Félix ha colocado a esta estructura bajo atención internacional. El Departamento de Estado de Estados Unidos mantiene una recompensa millonaria por información que lleve a su captura.

Si bien las autoridades oaxaqueñas no detallaron el nivel de mando que Yiyo tendría dentro de esta red, su clasificación como objetivo prioritario refuerza la hipótesis de que operaba como enlace o actor relevante en la expansión de actividades ilícitas hacia el sur del país.

