Multa falsa vía SMS; recomendaciones de la SSPC para evitar el fraude que vacía tus cuentas en segundos

Luego de que autoridades de la Ciudad de México (CDMX) emitieran una alerta por el nuevo fraude conocido como “multa falsa” vía mensaje de texto, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) a cargo de Omar García Harfuch, emitió una serie de recomendaciones para evitar el robo de información y dinero.

Fue a través de un comunicado emitido por medio del portal del Gobierno de México, que la SSPC mencionó que estos mensajes de texto suelen utilizar un tono de urgencia y amenazante, esto con la finalidad de lograr enganchar a sus víctimas en cuestión de segundos.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

¡No lo abras! Multa de tránsito pendiente: Así funciona el nuevo fraude por SMS en la CDMX Alertan por nuevo modus operandi de criminales que cometen fraude por medio de mensajes de SMS a nombre de la Secretaría de Finanzas de la CDMX. 27 enero, 2026

Lista de recomendaciones de la SSPC para no caer en el fraude de multa falsa

De acuerdo con la SSPC, son hasta siete puntos los que la ciudadanía debe tomar en cuenta para evitar caer en la estafa de la multa falsa, la cual se ha expandido más allá de la CDMX gracias a lo rápido y fácil que es para los delincuentes lograr su cometido.

Estas recomendaciones son:

No responder ni ingresar en enlaces recibidos por SMS relacionados con multas de tránsito

Dudar y mantener la calma ante mensajes supuestamente urgentes

Verificar los supuestos adeudos en portales oficiales de las autoridades

Evitar usar los enlaces, números o correos incluidos en los mensajes

No almacenar datos financieros en el teléfono

Activar la autenticación multifactor en cuentas digitales

Nunca compartir contraseñas o códigos de verificación

¿Cómo es el modus operandi de la multa falsa?

De acuerdo con la misma SSPC, los ciberdelincuentes se dedican a clonar páginas web para aparentar ser portales gubernamentales oficiales, esto con dominios muy similares a los originales y con el uso de logotipos, colores e imágenes institucionales.

Se señala que el mensaje de texto que suelen enviar los ciberdelincuentes que utilizan este modus operandi para estafar, suelen contar con amenazas de carácter económico, así como el “sentido de urgencia”.

¿Dónde denunciar estafas y fraudes digitales en México?

Para denunciar a nivel nacional casos de estafa o fraudes, las y los mexicanos pueden emitir sus denuncias a través del 088, en el cual se brindará la atención necesaria en materia de ciberseguridad.

China presenta a robots haciendo rutina de Kung Fu

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.