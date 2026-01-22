Alertan por nueva estafa “CV en revisión”; delincuentes marcan con promesas de entrevistas de trabajo

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX) emitió una nueva alerta por la llamada “ estafa CV en revisión”, la cual aprovecha la vulnerabilidad de las personas desempleadas para robar información confidencial como números de cuenta bancarias, datos personales y enviar enlaces maliciosos.

De acuerdo con la información que se tiene hasta el momento, se han registrado diversos casos y denuncias sobre este nuevo modus operandi en la capital del país, por lo cual las autoridades de la SSC CDMX emitieron una serie de recomendaciones para evitar caer en esta práctica delictiva.

¿Cómo es la estada CV en revisión en CDMX?

La ahora conocida como “ estafa CV en revisión” funciona a través de llamadas telefónicas en las que se asegura a la víctima que se recibió su currículum para un puesto general, por lo cual se busca agendar una entrevista. Es a partir de este primer contacto que los delincuentes buscan generar confianza.

La SSC CDMX señaló que tras la primera llamada, los delincuentes solicitan a la víctima mantener contacto directo vía WhatsApp para continuar con el proceso de reclutamiento con promesas de atractivos salarios.

Se mencionó que al mantener contacto directo con las víctimas bajo la promesa de un reclutamiento para empleo, se solicita información confidencial como cuentas bancarias y datos personales que podrían incluir CURP, RFC y demás.

¿Cómo evitar caer en la estafa del CV en CDMX?

Más allá de dar a conocer el modus operandi de esta nueva estafa que involucra el CV de cada individuo, se emitieron una serie de recomendaciones para evitar ser víctimas del fraude. Estas son las siguientes:

Verificación de fuentes: confirma que la empresa y la vacante realmente existan en plataformas oficiales

Desconfía de la urgencia: los procesos identificados solicitan contratación inmediata, mientras que los procesos reales no suelen presionar a los postulantes

Usa canales oficiales: envía tu CV a través de canales oficiales como OCC Mundial, Portal del Empleo y demás

Protege tus datos personales: no compartas información bancaria ni documentos como INE, CURP y RFC

No abras ni descargues enlaces enviados por los supuestos reclutadores

Depósito fantasma: ladrones hacen creer que el pago ya fue realizado

