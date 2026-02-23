García Harfuch confirma muertos y detenidos tras operativo contra El Mencho

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, señaló que la violenta reacción por parte del los criminales luego de la captura de Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), dejó 62 personas muertas y varias personas heridas.

Destacó que se registraron "cobardes ataques" contra las autoridades después de la captura de "El Mencho", 6 agresiones simplemente en Jalisco, donde perdieron la vida 25 elementos de la Guardia Nacional, 1 custodio y 1 elemento de la Fiscalía General del Estado. En estos hechos también perdió la vida una mujer.

Criminales muertos en operativo de "El Mencho"

García Harfuch mencionó que 30 personas de la delincuencia organizada también perdieron la vida en estos ataques en Jalisco.

Al hablar sobre el caso de Michoacán, mencionó que se contabilizaron 13 agresiones en los cuales perdieron la vida 4 criminales y 15 elementos de seguridad fueron lesionados.

¿Cuántas detenidos hay tras el operativo?

El secretario mencionó que 70 personas fueron detenidas en siete estados del país por estar involucrados en la quema de vehículos y enfrentamientos con la autoridad.

Quema de vehículos en Jalisco, Michoacán y Tamaulipas, se activa código rojo

Operativo debilitó al CJNG: García Harfuch

El jefe de Seguridad federal destacó que este operativo en el que murió "El Mencho", permitió debilitar al CJNG, organización criminal de alcance internacional, principal responsable de generar violencia en el país y de cometer delitos como homicidio, secuestro, extorsión y ataques armados contra las autoridades.

