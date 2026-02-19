Muere alumna del Colegio de Bachilleres por balacera desatada afuera de escuela en Acapulco

Una tragedia sacudió a la comunidad estudiantil del Colegio de Bachilleres de Acapulco, luego de que sicarios desataron una balacera afuera de una preparatoria en dicho municipio guerrerense. El ataque, ocurrido este jueves 19 de febrero, provocó la muerte de una alumna, mientras que otra resultó herida; lo que puso en la mira la violencia cerca de centros educativos en el estado de Guerrero.

En adn Noticias, te explicamos qué pasó y lo que han confirmado las autoridades hasta ahora.

¿Qué pasó en las inmediaciones del Colegio de Bachilleres de Acapulco?

Según los primeros informes de seguridad, la balacera en Acapulco ocurrió cuando sicarios dispararon contra un transportista que circulaba cerca del Colegio de Bachilleres No. 2, ubicado en la colonia Chinamenca. Aunque el transportista era el objetivo principal, el ataque se registró en horarios en los que alumnos transitaban por la zona, lo que provocó que una bala perdida le queitara la vida a Melany Gissel Bravo Leyva, alumna de cuarto grado. Mientras que otra joven resultó herida.

Autoridades locales señalaron que los disparos impactaron a dos jóvenes. Servicios de emergencia acudieron al lugar y trasladaron a las víctimas a un hospital. Este tipo de hechos ha encendido alertas sobre la seguridad en áreas escolares y el riesgo para estudiantes.

La balacera afuera de Cobach Acapulco también generó movilización de corporaciones de seguridad y revisión de cámaras cercanas para ubicar a los responsables.

Confirman la muerte de una alumna por balacera frente al Cobach

Horas después del ataque, autoridades confirmaron que una de las estudiantes perdió la vida a causa de las heridas de arma de fuego. La noticia provocó indignación entre la comunidad escolar y padres de familia.

Funcionarios estatales informaron que se abrió una carpeta de investigación para esclarecer el caso y dar con los responsables del ataque armado. Además, señalaron que se reforzaría la vigilancia en zonas cercanas a escuelas de Acapulco.

