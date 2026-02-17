Detienen a dos presuntos implicados en el secuestro de La Nicholette

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa (SSPE) confirmó la detención de dos presuntos implicados en el secuestro de la influencer conocida en redes sociales como 'La Nicholette'.

Los detenidos son acusados de haber participado en el secuestro de la joven creadora de contenido, el pasado 20 de enero de 2026. Te contamos los detalles del caso.

Ella era Nicholette; la influecer secuestrada en Sinaloa que presumía una vida de lujos

Autoridades de Sinaloa detuvieron a dos presuntos secuestradores de La Nicholette

Las autoridades sinaloenses dieron a conocer que se logró la detención de dos presuntos secuestradores de la tiktoker 'La Nicholette', a quienes les aseguraron lo siguiente:

Dos fusiles tipo AK-47 calibre 7.62x39 mm

Doce cargadores calibre 7.62x39 mm

Dos mil pastillas, presuntamente de fentanilo

De acuerdo con las autoridades, los hechos ocurrieron en el fraccionamiento Los Ángeles, en Culiacán, donde se desplegó un operativo conjunto coordinado por el Grupo Interinstitucional de Sinaloa.

En Culiacán, tras una denuncia ciudadana al 089, el Grupo Interinstitucional detiene a 2 civiles; les aseguran armas largas, municiones y 2 mil pastillas de presunto fentanilo



Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, a través del Grupo de Operaciones… pic.twitter.com/rXm0Ckq8O6 — Seguridad Pública Sinaloa (@sspsinaloa1) February 16, 2026

Las autoridades recibieron una denuncia anónima y acudieron al lugar, donde observaron a un hombre armado en el exterior de un domicilio. Al ver a las autoridades, el individuo entró rápidamente al domicilio, fue seguido por los uniformados y alcanzado.

En el interior del domicilio fue detenido otro sujeto menor de edad. Ambos fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República (FGR).

¿Qué le pasó a La Nicholette?

La influencer 'La Nicholette'La Nicholette' fue secuestrada, presuntamente por integrantes del grupo Los Mayos, afuera de su negocio, en la colonia Isla Musala, en Culiacán, Sinaloa, el pasado 20 de enero de 2026.

De acuerdo con los reportes policiales, tres hombres armados habrían interceptado a la chica que viajaba en su Tesla Cybertruck. Los individuos la subieron a la fuerza a un vehículo blanco.

Días después, la influencer Nicole Pardo, también conocida como ‘La Muchacha del Salado’, apareció con vida y se informó que ya estaba reunida con su familia. Por su parte, la Fiscalía de Sinaloa únicamente desactivó la ficha de búsqueda sin dar mayores detalles del hecho.

