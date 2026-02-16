Reportan hallazgo con vida de Karina Nahomi, estudiante del CCH Vallejo desaparecida

Después de estar casi tres días desaparecida se reportó el hallazgo con vida de la estudiante del CCH Vallejo, Karina Nahomi. La joven fue encontrada la tarde del domingo 15 de febrero, por lo que ya se desactivó la Alerta Amber en la Ciudad de México (CDMX).

Hasta el momento se desconoce el motivo por el que desapareció Karina, sin embargo, ya se encuentra con su familia. Se espera que las autoridades proporcionen mayor información sobre su estado de salud.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Karina Nahomi y su caso de desaparición

Karina Nahomi López Franco, adolescente de 16 años, entró a la escuela el viernes 13 de febrero, pero después no se supo de su paradero, lo que provocó gran angustia para sus familiares y seres queridos.

De acuerdo con la ficha de búsqueda que compartió el CCH Vallejo, la estudiante había sido vista por última vez en Magdalena de las Salinas, Gustavo A. Madero (GAM), Ciudad de México. El día de su desaparición usaba pantalón holgado, lentes y una sudadera negra con rojo.

Comparten foto de Karina Nahomi

En una fotografía supuestamente difundida por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX), se puede ver a la joven con la misma ropa que portaba el día de su desaparición.

Karina Nahomi, estudiante del CCH Vallejo, había desaparecido desde el 13 de febrero; se desactivó la Alerta Amber en CDMX.|Redes Sociales

Aunque Karina Nahomi ya fue encontrada todavía falta por que encuentren a Shane Kendra Chio Neri, también alumna del CCH Vallejo, que fue reportada como desaparecida en octubre de 2025. La joven tiene 15 años y fue vista por última vez en San Gregorio Cuautzingo, en Chalco, Estado de México.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

