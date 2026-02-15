Adolescente mata a su padre y a su hermano en Edomex y luego se entrega

Un adolescente de tan solo 15 años asesinó a su padre y a su hermano de 29 años y después de se entregó a la policía municipal de Toluca, por lo que fue presentado al Ministerio Público para saber la razón del doble homicidio.

Los hechos ocurrieron el pasado viernes 13 de febrero, cuando el adolescente se encontraba en su casa, ubicada en la zona de Cacalomacán, en la delegación Seminario 2 de marzo, Toluca, Estado de México.

Adolescente de 15 años comete doble homicidio en su familia en Toluca

¿Qué se sabe del doble homicidio?

De acuerdo con la información policial, después de asesinar a su padre y a su hermano, el adolescente se acercó a los policías que patrullaban el área y confesó que había disparado un arma en su hogar.

Cuando los paramédicos llegaron a la casa del menor de 15 años confirmaron que ambas personas ya no contaban con signos vitales. Según el culpable, tomó un arma de fuego y disparó contra sus familiares luego de una discusión. Sin embargo, todavía se desconoce si la pistola estaba en su casa o la consiguió para cometer el asesinato.

Levantan cuerpos y comienza investigación

Peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) levantaron los cuerpos de las dos víctimas y comenzaron a recabar indicios para el inicio de la investigación.

