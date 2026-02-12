Cuerpos hallados en la autopista Culiacán-Navolato pordrían pertenecer a los secuestrados de Ahome

La violencia en Sinaloa volvió a encender las alertas tras el hallazgo de cinco cuerpos en la batea de una camioneta abandonada sobre la autopista Culiacán–Navolato, conocida como Benito Juárez.

Las autoridades investigan si las víctimas corresponden a los cuatro hombres y un menor de edad privados de la libertad días antes en el municipio de Ahome.

El horror no termina



Hallan camioneta con cuerpos en Navolato



Sinaloa vive una pesadilla, un infierno marcado por la violencia constante



Y el gobernador Rubén Rocha nunca sabe nada



Localizan camioneta con cuerpos en Navolato

El vehículo, una Mitsubishi, fue localizado en el acotamiento a la altura de la sindicatura de San Pedro, en Navolato. Peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron el levantamiento de indicios y trasladaron los cuerpos al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se practican pruebas periciales para confirmar su identidad.

Hasta el momento no existe una confirmación oficial sobre la identidad de las víctimas; sin embargo, fuentes de seguridad señalaron que una de las principales líneas de investigación apunta a que podrían tratarse de los cinco hombres secuestrados el pasado 7 de febrero cuando viajaban por la carretera Los Mochis–Ahome.

Gobernador de Sinaloa evade cuestionamientos

¿Quiénes son los desaparecidos en la carretera Los Mochis–Ahome?

De acuerdo con las fichas emitidas por la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Sinaloa, los desaparecidos son Juan Antonio Soto Espain, de 29 años; su hermano José Ángel Soto Espain, de 17; Heriberto López Díaz, de 30; así como Luis Ramón Flores, de 38, y su hijo Luis Armando Flores Vallejo, de 19 años.

Las seis personas —cinco hombres y una mujer— viajaban desde Mazatlán con destino a la Villa de Ahome cuando presuntamente fueron interceptadas por un grupo armado alrededor de las 09:00 horas.

Horas más tarde, la mujer, identificada como Yuri y pareja de Luis Ramón Flores, fue liberada. De manera extraoficial se informó que presentaba signos de tortura, aunque la autoridad no ha confirmado este dato.

Otro secuestro en Sinaloa; reportan desaparición de cuatro hombres y un menor de edad en la carretera Los Mochis–Ahome Iban de Mazatlán a Ahome cuando fueron interceptados; una mujer fue liberada con huellas de violencia, pero su hijo y esposo siguen desaparecidos. 10 febrero, 2026

Violencia en Sinaloa

En días recientes también se reportaron desapariciones de turistas y trabajadores mineros en distintos puntos del estado, lo que ha incrementado la percepción de riesgo para quienes transitan por estas zonas.

La Comisión Estatal de Búsqueda mantiene activos los canales de denuncia y solicita cualquier información que pueda contribuir a la localización de las víctimas.

