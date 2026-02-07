Detuvieron a Juan Pablo Kuri Carballo, exdirigente del PVEM en Puebla, por presunta violencia familiar

Detuvieron a Juan Pablo “N”, exdiputado local y exdirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en Puebla, el pasado viernes 6 de febrero de 2026, luego de que autoridades confirmaran su aprehensión en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional Hermanos Serdán, en el municipio de Huejotzingo.

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, el político y empresario fue asegurado alrededor de las 16:17 horas por elementos de la Policía Ministerial de Investigación, cuando se encontraba en el estacionamiento del aeropuerto, ubicado sobre la carretera internacional Cholula-Puebla, en la colonia Cuarto Barrio.

¿Por qué fue detenido Juan Pablo Kuri Carballo en Puebla?

Fuentes policiales señalaron que la detención se realizó en cumplimiento de una orden de aprehensión por el presunto delito de violencia familiar . Tras su arresto, Juan Pablo “N” fue trasladado a la Casa de Justicia de San Andrés Cholula, donde quedó a disposición de un juez de control del fuero local.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer detalles públicos sobre los hechos que originaron la carpeta de investigación. Se espera que en las próximas horas se lleve a cabo la audiencia inicial, en la que se determinará su situación jurídica y si enfrentará el proceso en libertad o bajo alguna medida cautelar.

Trayectoria política de Juan Pablo Kuri en el PVEM

Juan Pablo Kuri Carballo ha ocupado diversos cargos dentro del Partido Verde. En el proceso electoral de 2013 fue candidato a la quinta regiduría del municipio de Puebla, en una planilla encabezada por el priista Enrique Doger Guerrero, que fue derrotada por el panista Antonio Gali Fayad.

Gracias al principio de representación proporcional, obtuvo un lugar en el cabildo poblano y se desempeñó como regidor de 2014 a 2017. Posteriormente, en 2014, fue designado dirigente estatal del PVEM en Puebla y, en 2019, asumió el cargo de secretario de Comunicación Social del Comité Ejecutivo Nacional del partido.

Denuncias previas contra la familia Kuri en San Andrés Cholula

El nombre de Juan Pablo Kuri Carballo también ha aparecido en denuncias previas de carácter administrativo y penal. En particular, el empresario restaurantero Armin Brandel, propietario del restaurante Fenotti, presentó tres denuncias ante la Fiscalía General del Estado, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la Contraloría municipal de San Andrés Cholula.

En dichas querellas, el empresario acusó a funcionarios del ayuntamiento de San Andrés Cholula y a integrantes de la familia Kuri, incluido el exdiputado local, de un presunto despojo ilegal de su restaurante, ubicado en el centro comercial Riona High Plaza, en la zona de Angelópolis. También denunció amenazas y otros posibles delitos.

Brandel señaló una presunta red de colusión entre autoridades municipales, encabezadas por la alcaldesa Guadalupe Cuautle Torres; empresarios ligados a la familia Kuri. Estas denuncias, sin embargo, son independientes del proceso penal por violencia familiar que actualmente enfrenta el exdirigente del PVEM.

