VIDEO: Fingen ser trabajadores de limpia para asaltar casa en la GAM

Un violento asalto a casa habitación quedó registrado en video luego de que hombres disfrazados de barrenderos irrumpieron en una vivienda ubicada en la alcaldía Gustavo A. Madero, al norte de la Ciudad de México (CDMX).

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cómo fue el asalto en casa de la GAM?

Los hechos ocurrieron cerca de las 16:00 horas del martes 03 de febrero, en un domicilio, localizado en la Avenida 661 casi esquina con la avenida 606, en la colonia San Juan de Aragón Cuarta Sección.

Fernanda, de 30 años, llegó en su automóvil a la casa de su familia. Al abrir la puerta, uno de los sujetos que fingía ser trabajador le preguntó si tenía basura para recoger. Ella respondió que sí y pidió que esperaran, pero el hombre y su cómplice la sometieron por la espalda con un arma de fuego y la obligaron a entrar al domicilio, donde se encontraba su madre, Isabel, de 53 años.

Disfrazados de barrenderos, robaron una casa en San Juan de Aragón.

Y Clarita nos pide que no saquemos nota roja. 🤣@ClaraBrugadaM @SSC_CDMX #Inseguridad #CDMX pic.twitter.com/Ka7KEjwZMR — ReporterosOriente (@reporterosote) February 4, 2026

Un tercer hombre ingresó después. En la sala, los asaltantes amarraron a ambas mujeres, mientras uno de ellos subió a la planta alta para robar pertenencias. Durante el asalto, las víctimas fueron amenazadas y acosadas.

¿Detuvieron a los ladrones de casa en la GAM?

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX (SSC-CDMX) al dar seguimiento a las primeras indagatorias y tras el análisis de las cámaras de videovigilancia, en el municipio de Nezahualcóyotl, en el Estado de México (Edomex), se localizó un vehículo color gris con placas de circulación de Morelos y los uniformes, el cual fue puesto a disposición de las autoridades ministeriales.

Las víctimas presentaron su denuncia formal ante la Fiscalía General de Justicia (FGJ) por lo que se realizan las investigaciones correspondientes para identificar a los probables responsables.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.