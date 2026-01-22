Semar dio de baja y detuvo a cuatro marinos por tráfico ilegal de combustible

El titular de la Secretaría de Marina (Semar), almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles , confirmó que cuatro elementos de la institución fueron dados de baja y detenidos por su presunta participación en una red de tráfico ilegal de combustible, caso en el que están señalados los hermanos Farías Laguna.

La información fue dada a conocer durante la conferencia matutina, realizada este jueves 22 de enero en la Escuela Militar de Sargentos, en Puebla.

El almirante explicó que las bajas se realizaron conforme a la legislación naval, una vez que los elementos involucrados dejaron de cumplir con sus obligaciones como servidores públicos.

Detalló que, además de la separación definitiva del cargo, los marinos enfrentan procesos judiciales en curso y se encuentran detenidos.

Semar evita dar nombres de los marinos implicados

Pese a la relevancia del caso, el titular de la Semar no reveló los nombres de los cuatro marinos dados de baja ni confirmó oficialmente si todos pertenecen al mismo grupo de alto rango.

No obstante, subrayó que la institución mantiene una política de cero tolerancia a la corrupción y que colaborará con las autoridades civiles para el esclarecimiento total de los hechos.

Tráfico ilegal de combustible en la Marina: ¿Qué se sabe del caso Farías Laguna?

Cuestionado sobre la situación específica de los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna , señalados por su presunta participación en el contrabando de combustible, el titular de la Semar confirmó que ambos ya fueron dados de baja; sin embargo, evitó precisar si forman parte del grupo de cuatro elementos actualmente detenidos.

“De acuerdo con nuestra legislación, cuando una persona no puede cumplir con sus obligaciones, tiene que ser dada de baja. Ya se dieron de baja y están en su proceso legal”, señaló Morales Ángeles ante medios de comunicación.

Detienen a involucrados en red de tráfico de combustible en la Marina, ¿conocida y permitida por el expresidente?

La Secretaría de Marina dio de baja definitiva al vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna el 18 de diciembre, mientras que su hermano, el contralmirante Fernando Farías Laguna, fue separado del cargo desde el 11 de septiembre, ambos mediante procedimientos administrativos internos.

Contrabando de combustible: proceso legal y recursos de revisión

El almirante Morales Ángeles explicó que, conforme a la normatividad vigente, los elementos dados de baja cuentan con 15 días para interponer recursos de revisión en contra de las resoluciones administrativas.

Precisó que algunos de estos plazos ya vencieron y que los fallos correspondientes fueron emitidos, por lo que ahora el caso se encuentra en manos de las autoridades judiciales.

“Se dieron los fallos y estamos esperando que las autoridades determinen”, afirmó, sin ofrecer más detalles sobre las líneas de investigación o el estado procesal de los detenidos.

Las investigaciones señalan que los hermanos Farías Laguna estarían vinculados a una red de tráfico ilegal de combustible, la cual operaba mediante esquemas de simulación de importaciones para introducir hidrocarburos de manera irregular al país.

