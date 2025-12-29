Detienen al “Luki”, principal generador de violencia en Macuspana, Tabasco

Como parte de los operativos de seguridad implementados a lo largo y ancho de la República Mexicana, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ( SSPC ) dio a conocer que se logró la detención de Eduardo Alberto “N” alias “Luki”, sujeto identificado como objetivo prioritario en el estado de Tabasco.

A través de un comunicado difundido por las plataformas oficiales del Gobierno de México, se señaló que más allá de la detención de Eduardo Alberto “N”, se lograron las capturas de otros dos delincuentes en la zona de Macuspana, Tabasco.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cómo fue el operativo para detener al “Luki” en Tabasco?

De acuerdo con el comunicado de la SSPC a cargo de Omar García Harfuch, en la detención de “Luki” participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR) y la Guardia Nacional (GN).

Se señaló que fue derivado de labores de investigación de gabinete y campo para la identificación de generadores de violencia, que los efectivos implementaron un operativo en donde se detectaron a dos hombres y una mujer con “comportamiento inusual”. Fue en ese momento y tras la reversión de rigor, que se aseguraron 60 dosis de cocaína.

Los tres sujetos que fueron detenidos en Tabasco, fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, el cual determinará su situación legal e integrará la carpeta de investigación del caso.

Resultado de trabajos de investigación, el @GabSeguridadMX en coordinación con @FGETabasco, detuvieron en Tabasco a tres personas, entre ellas a Eduardo Alberto “N”, alias “Luki”, líder de un grupo delictivo en el municipio de Macuspana, identificado como generador de violencia… pic.twitter.com/2d9Fh5c81Y — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) December 29, 2025

¿De qué se le acusa al “Luki” en Tabasco?

De acuerdo con lo mencionado por la misma SSPC, Eduardo Alberto “N” alias “ Luki ” es considerado como un objetivo prioritario dentro de Tabasco por estar relacionado con delitos como homicidios, extorsión y contra la salud.

Además, este sujeto es señalado como uno de los principales generadores de violencia en Macuspana y zonas aledañas, destacando por ser el presunto líder de una célula criminal con operación en diferentes áreas de la entidad.

Más de 2 mil detenidos por delitos de alto impacto: SSPC

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.