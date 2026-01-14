Cayó ‘Moncho’ en Querétaro, presunto operador de ‘Los Lavadora’, ligado a robos en las carreteras

En un operativo conjunto entre autoridades federales, navales y del gobierno de Querétaro , fue capturado Ramón “N”, alias Moncho, presunto operador de la célula delictiva conocida como Los Lavadora, informaron este 14 de enero.

La detención forma parte de una serie de acciones para desarticular grupos criminales que operan en la entidad y sus zonas aledañas.

Elementos de @Defensamx1 @SEMAR_mx, @SSPCMexico y @FGRMexico con apoyo del Gobierno de Querétaro @gobqro cumplimentaron órdenes de cateo en Querétaro, donde fueron detenidas seis personas, entre ellas Ramón “N”, alias “Moncho”, operador de la célula delictiva “Los Lavadora”,… pic.twitter.com/qGf2xAHPuh — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) January 14, 2026

García Harfuch confirma cinco detenciones más

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), encabezada por Omar García Harfuch , publicó en su cuenta oficial de X que, con apoyo del gobierno estatal, se cumplimentaron varias órdenes de cateo.

Durante los operativos fueron detenidas seis personas, entre ellas Moncho, presunto encargado de coordinar robos a autotransporte de carga con violencia, además de privación de la libertad de choferes sobre la autopista México–Querétaro y diversas carreteras de la región.

Aseguramientos durante los operativos

Además de las detenciones, los agentes aseguraron armamento, cartuchos útiles, un tráiler y dosis de drogas, que se presume estaban vinculados con las operaciones de la célula.

Las autoridades no han detallado aún la identidad de las otras cinco personas detenidas ni el avance de su proceso legal.

García Harfuch destacó que este resultado es producto de una estrategia para desmantelar estructuras criminales que afectan la seguridad pública en Querétaro y regiones colindantes.

¿Quiénes son 'Los Lavadora'?

Las autoridades han vinculado a esta célula con múltiples delitos de alto impacto, que van desde narcomenudeo y secuestro hasta robo de hidrocarburos , robo a casa habitación y homicidio.

Aunque el grupo no es un cartel tradicional de gran escala como el CJNG o el de Sinaloa, su operación parece centrarse en actividades de robo, extorsión y violencia itinerante.

Fuentes policiales consultadas por medios locales señalan que Los Lavadora operaban con una estructura móvil, cambiando rutas y puntos de agresión con frecuencia para dificultar las labores de inteligencia.

Según reportes extraoficiales de seguridad, su principal modus operandi era interceptar y asaltar unidades de transporte de carga, reteniendo a choferes y sometiéndolos a violencia extrema para desviar mercancías o exigir rescates monetarios.

¿Lucha por el control de Querétaro?

Analistas en seguridad han observado que Querétaro se ha convertido en una plaza disputada por diversas células criminales, debido a su ubicación estratégica entre el centro del país y los principales corredores industriales del Bajío.

En este contexto, grupos pequeños como Los Lavadora podrían haber surgido como fracciones tácticas de organizaciones más grandes o como bandas independientes que buscan control territorial y fuentes de ingresos ilícitos, según especialistas en delincuencia organizada.

