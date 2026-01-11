“Este viaje parece ser el último”, asesinan a Chakin Valadez influencer y transportista

Isaac Efraín Valadez, influencer y transportista conocido como "Chakin Valadez", fue asesinado a balazos en Ensenada, Baja California, poco tiempo después de que publicara un intrigante mensaje en sus redes sociales.

"Este viaje parecer ser el último quizá, pero lo vamos a disfrutar como si fuera el primero del año. Nada es real como la velocidad que se percibe al mirar o sentir a través de las ventanas del alma. Solo voy de paso y espero esta vez mejor que ayer. Por siempre 3 puntos. El Llano Colorado, Baja California, México".

¿Qué le pasó a "Chakin Valadez"?

"Chakin Valadez", camionero y creador de contenido sudcaliforniano, recibió varios impactos de bala en la cabeza el 10 de enero en Ensenada. Fue encontrado dentro del vehículo que ocupaba para hacer entregas, en el estacionamiento de una tienda ubicada en la calle Emilio Abreu, del fraccionamiento San Borja.

La policía y la Cruz Roja acudieron al lugar de los hechos después de recibir un reporte de detonaciones, sin embargo cuando llegaron encontraron al influencer sin signos vitales.

¿Qué se sabe del asesinato del transportista?

El camión de carga tenía impactos de bala en la parte delantera y del lado del asiento del piloto, además el parabrisas estaba estrellado, lo que podría indicar un ataque directo contra el transportista.

Momentos antes de que su cuerpo fuera hallado, "Chakin Valadez" documentó algunos de sus viajes en Baja California en donde mandó saludos a varios de sus seguidores.

¿Quién fue "Chakin Valadez"?

"Chakin" tenía 44 años y era originario de Baja California Sur, residente del Ejido Villa de Jesús María, municipio de San Quintín. Brindaba un servicio de paquetería desde Santa Rosalía, Baja California Sur hasta Ensenada.

Era famoso en redes sociales por sus transmisiones en recorridos por la carretera transpeninsular, pues en sus videos no solo hablaba del tránsito, las condiciones climáticas, sino también trataba de conectar con el público con conversaciones ligeras y contar algunas de sus experiencias viales.

