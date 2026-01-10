Reportan liberación de Yesenia Méndez, secretaria particular de Carlos Manzo y Grecia Quiroz en Uruapan, Michoacán

Luego de un par de horas de haber sido detenida por elementos de seguridad del estado de Michoacán y tras haber declarado ante el agente del Ministerio Público correspondiente, se dio a conocer que Yesenia Méndez, quien fuera la secretaria particular de Carlos Manzo en Uruapan, quedó en libertad durante la noche del 9 de enero.

Fue a través de las diferentes plataformas de las redes sociales, que Méndez Rodríguez publicó una fotografía agradeciendo por el apoyo que recibió por parte de sus familiares y personas cercanas durante el proceso de su detención.

Yesenia Méndez publica en redes sociales tras ser detenida|Especial

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Por qué liberaron a Yesenia Méndez?

De acuerdo con la información que han dado a conocer medios locales de Michoacán, Yesenia Méndez quedó en libertad luego de que fuera requerida para brindar su declaración sobre el asesianto del entonces alcalde de Uruapan , Carlos Manzo.

Es importante mencionar que hasta el momento las autoridades locales de Michoacán no han dado a conocer información oficial sobre los motivos de la detención de Méndez Rodríguez, sin embargo, se difundió que está siendo investigada por el caso.

¿Qué se sabe de la detención de la secretaria de Carlos Manzo?

Vale la pena mencionar que tras la detención de Yesenia Méndez en Michoacán, comenzó a trascender que la actual secretaria particular de Grecia Quiroz, presidenta municipal de Uruapan y viuda de Carlos Manazo , estaba siendo investigada por presuntamente facilitar información del edil al crimen organizado.

Se señaló que Méndez es investigada por tener acceso directo a información sensible de Manzo como a su agenda personal, números telefónicos, ubicación y demás.

Detenidos al momento por el caso de Carlos Manazo

Hasta el momento y luego de la liberación de Yesenia, suman 15 personas vinculadas con el asesianto de Carlos Manazo ocurrido a inicios de noviembre del pasado 2025. Hasta el momento suman más de 10 personas detenidas por este caso.

“Muerte de Carlos Manzo deja un vacío social": Grecia Quiroz asegura que continuará con el legado de su esposo

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.