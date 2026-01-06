Fraude la Patrona crece en la CDMX; modus operandi para saquear casas con taxis por aplicación

El fraude La Patrona es uno de los delitos que han ido creciendo y evolucionando en la Ciudad de México (CDMX). Recientemente, han trascendido denuncias de un nuevo modus operandi, a través de una flotilla de taxis por aplicación.

Al parecer, la delincuencia ha encontrado una nueva estrategia para lograr que los trabajadores en casas ubicadas en colonias con mayor plusvalía les entreguen las pertenencias de los patrones. Ahora te contamos en qué consiste este tipo de fraude y la nueva variante que está afectando a varios capitalinos.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Qué es el fraude La Patrona?

El fraude La Patrona se trata de un tipo de estafa dirigida a empleadas domésticas, choferes, entre otras personas que trabajan en casas o negocios. Los delincuentes se hacen pasar por una figura de autoridad, por ejemplo,“la patrona” o el “jefe”, y llaman con un tono urgente para generar miedo o presión. Su objetivo es que la víctima actúe rápido sin verificar la información.

Durante la llamada, los estafadores piden depósitos de dinero, objetos de valor, transferencias o datos personales, argumentando emergencias como secuestros falsos, problemas legales o pagos inmediatos.

En realidad, todo es mentira, pues no existe ninguna situación real ni ninguna persona retenida. Este fraude se basa en el engaño y la manipulación emocional, por lo que la recomendación principal es colgar, verificar con familiares o jefes y patronas, antes de enviar dinero ni información ante llamadas sospechosas.

Revelan que usan taxis por aplicación para saquear casas en la CDMX

El Consejo Ciudadano de Seguridad reveló que, durante el 2025, recibieron al menos 215 llamadas para reportar este tipo de fraudes cometidos en la CDMX, con los cuales se consumaron robos por cantidades que van de entre los 5 mil y los 30 mil pesos.

Al parecer, los delincuentes usaron una flotilla de al menos 7 taxis por aplicación para cometer un robo millonario en la colonia Polanco, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Los delincuentes se comunicaron vía telefónica con el chofer de una casa. El delincuente se hizo pasar por un “licenciado” y explicó que sus jefes tenían un problema con una póliza e iban a embargar.

Por esta razón, el supuesto licenciado, le pidió al trabajador que guardara en diferentes maletas y bolsas todos los objetos de valor de la casa, los cuales serían recogidos por conductores de la plataforma Uber.

El chofer lo hizo y, según los reportes de las autoridades capitalinas, entregó una caja fuerte; tres maletas que contenían dinero, joyas y relojes; un paquete con centenarios y monedas; una bolsa que contenía monedas y relojes y otro paquete con dinero y pulseras.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.