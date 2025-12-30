SSPC asegura más de 7 mil 500 armas y casi un millón 300 mil cartuchos en la frontera norte

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informó que el decomiso de armas dentro de la Operación Frontera Norte superó las 7 mil 500 armas aseguradas y casi un millón 300 mil cartuchos, con corte al 29 de diciembre de 2025. La estrategia comenzó el 5 de febrero y se concentra en los estados del norte del país.

El objetivo consiste en reducir el flujo de armamento ilegal, debilitar a los grupos criminales y disminuir la violencia mediante operativos coordinados entre fuerzas federales, siempre bajo el respeto al Estado de derecho.

Resultados generales de la operación

Las autoridades reportaron 10 mil 379 personas detenidas por delitos vinculados al crimen organizado. Entre los principales decomisos destacan:



7,575 armas de fuego de diferentes tipos

1,278,814 cartuchos de diversos calibres

34,265 cargadores

Más de 116 toneladas de drogas (116,856.4 kg), incluyendo 601.8 kg de fentanilo, una de las sustancias más peligrosas

6,087 vehículos usados en operaciones ilícitas

1,218 inmuebles vinculados al crimen organizado

Incremento constante en decomisos

Los reportes muestran un crecimiento progresivo durante diciembre, con aumentos semanales en armas y cartuchos incautados.

Este comportamiento indica que las redes delictivas continúan activas y que la presión gubernamental se mantiene constante en los principales corredores ilegales.

Estados prioritarios en la estrategia

Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Sinaloa concentran la mayoría de los operativos por su relevancia en el tráfico transfronterizo.

Estas entidades funcionan como rutas logísticas del crimen, por lo que su vigilancia resulta clave para contener el flujo de armas desde Estados Unidos (EUA).

Acciones recientes en Sinaloa y Sonora

El 29 de diciembre se reportaron detenciones, decomisos de cocaína, armas cortas, inmuebles y equipo tecnológico en Culiacán, Caborca y Cajeme.

Estos golpes afectan tanto la estructura financiera como la operativa de las organizaciones delictivas, con impacto directo en la seguridad regional.

Proyección y efectos a futuro

Expertos en seguridad consideran que el impacto será gradual y dependerá de la continuidad del programa y la cooperación internacional.

Las autoridades prevén que el debilitamiento de estas redes reduzca la violencia y mejore la seguridad pública en 2026.

