Vinculan a proceso al suegro y al cuñado de Iván Archivaldo Guzmán, alias “El Chapito”

Iván Archivaldo Guzmán Salazar, también conocido como "El Chapito", es uno de los principales líderes de la facción criminal de "Los Chapitos" del Cártel de Sinaloa, por lo que la detención y vinculación a proceso de dos de sus familiares políticos se ha convertido en un tema de interés nacional.

Es así que la FGR informó este martes 30 de diciembre que, durante una audiencia en la Ciudad de México, un juez vinculó a proceso a Mario Lindoro Elenes, identificado como el suegro de Archivaldo, así como a Mario Alfredo Lindoro Navidad, cuñado del narcotraficante.

¿De qué se le acusa a los familiares de Archivaldo Guzmán?

Tanto el suegro como el cuñado de Archivaldo son acusados de ser operadores financieros de la organización criminal de Los Chapitos. Ambos fueron detenidos el pasado 22 de diciembre en el municipio de Zapopan, Jalisco , en un operativo en el que participaron elementos de la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de la Defensa Nacional y la FGR.

Durante la detención de los involucrados también se aseguraron cargamentos de droga y armas de fuego. Por lo pronto, a ambos se les imputa la probable comisión de delitos contra la salud y distribución de sustancias ilegales, así como estar en posesión de armas de fuego de uso exclusivo del ejército, y también por operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La situación actual de los familiares de Archivaldo Guzmán

Un juez ordenó que ambos tendrán que permanecer en prisión preventiva oficiosa mientras avanzan las investigaciones complementarias en su contra. Ya fueron vinculados a proceso y podrían recibir una sentencia en los próximos meses.

Asimismo, su captura podría ser clave para golpear la estructura del Cártel de Sinaloa, en la facción de "Los Chapitos", e incluso podría ser un precedente para lograr la detención de Iván Archivaldo Guzmán, uno de los criminales más buscados de México y del mundo.

#FGR obtuvo vinculación a proceso contra Mario “N” y Mario Alfredo “N”, por diversos delitos como: contra la salud, posesión de arma de fuego, operaciones con recursos de procedencia ilícita, entre otros. Fueron detenidos en días pasados en Jalisco y están probablemente… pic.twitter.com/4IItlajzvl — FGR México (@FGRMexico) December 30, 2025

