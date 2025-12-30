Fiscalía revela cómo ocurrió el ataque contra el empresario Alberto Prieto en Jalisco; más de 30 personas le dispararon

El empresario Alberto Prieto Valencia fue asesinado junto con su hija de 16 años en un ataque directo en los límites de Guadalajara y Zapopan. La Fiscalía de Jalisco ya comenzó con la investigación, en donde destaca la participación de al menos 30 personas, supuestamente del crimen organizado, quienes habrían disparado contra el empresario, su hija y sus escoltas.

El fuego cruzado se extendió por más de 10 minutos y provocó daños colaterales en otros vehículos y viviendas, creando una escena de terror para los habitantes de la zona. El saldo final fue la muerte de tres personas (el empresario, su hija y una escolta) y otros cuatro guardias heridos.

Nuevos detalles de la balacera en Jalisco

Las autoridades señalaron que los agresores utilizaron armas largas y llegaron a la zona en siete vehículos, de los cuales se aseguraron cuatro de ellos. Dos autos fueron abandonados en el lugar y otros dos fueron localizados en calles aledañas.

Por otro lado, el empresario iba protegido por siete escoltas, algunos de ellos militares retirados; sin embargo, uno de ellos perdió la vida y otros más resultaron gravemente heridos. Se encontraban en una enorme desventaja, considerando que aproximadamente 30 personas fueron las que arremetieron contra ellos.

Las autoridades señalaron que han implementado un operativo terrestre con un programa de proximidad social, con el objetivo de identificar a los atacantes y prestar atención a la ciudadanía ante cualquier actividad sospechosa.

Los operativos serán conformados por elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional , la Policía del Estado, la Policía Metropolitana y los Policías Municipales, estableciendo estrategias de coordinación de vigilancia, prevención y disuasión del delito.

