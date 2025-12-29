Asesinan a comerciante y a su hija menor de edad en Zapopan; fueron emboscados en su Lamborghini 

Durante la mañana del lunes 29 de diciembre se registró una balacera en los límites de Zapopan y Guadalajara, en Jalisco, en donde un comerciante identificado como Alberto Prieto Valencia, su hija menor de edad y su escolta perdieron la vida, además de que otros cuatro guardaespaldas resultaron heridos.

Se trató de un ataque directo en calles de las colonias Santa Eduwinges, en Guadalajara, y en la colonia Residencial Victoria, en Zapopan. Según fuentes policiacas, las víctimas circulaban en una camioneta Lamborghini Urus cuando fueron interceptados; sus escoltas repelieron el ataque y el intercambio de disparos se extendió por casi 15 minutos.

Balacera en los límites de Zapopan y Guadalajara

En redes sociales circulan diferentes videos de la balacera, la cual se extendió durante varios minutos. Reportes señalan que civiles armados interceptaron el vehículo en el que viajaba el comerciante y su hija y después abrieron fuego. Abandonaron la camioneta en la que viajaban y después huyeron en otro auto.

Las autoridades todavía no han emitido un comunicado oficial sobre el ataque, pero diversos autos resultaron afectados, incluyendo algunos que simplemente estaban estacionados en la zona.

El Lamborghini naranja fue el más afectado de todos; era el vehículo en el que viajaban el comerciante y su hija, quienes perdieron la vida en el lugar. Por lo pronto, las autoridades ya abrieron una carpeta de investigación para dar con los responsables.

