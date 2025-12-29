Hallan sin vida a Nataly Montserrat González Barro, pariente de “El Capi” Pérez, en Cancún

El cuerpo de Nataly Montserrat González Barro, médica veterinaria zootecnista de 30 años, fue localizado sin vida el pasado domingo 28 de diciembre en un área verde cercana a su domicilio en Cancún, Quintana Roo. La joven era prima de Itzel Barro, esposa del conductor Carlos “El Capi” Pérez.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Nataly había sido reportada como desaparecida desde el 25 de diciembre. Tras la denuncia, la Fiscalía General del Estado activó el Protocolo Alba y desplegó un operativo de búsqueda junto con familiares y vecinos.

¿Quién era Nataly Montserrat González Barro?

Nataly era una profesionista dedicada al cuidado animal y colaboró con el Colegio Mexicano de Médicos Veterinarios Zootecnistas en Quintana Roo. Su entorno la describía como responsable, alegre y comprometida con su trabajo.

Tenía tatuajes distintivos que facilitaron su identificación, entre ellos el apellido “Barro” en el brazo izquierdo y figuras de animales en distintas partes del cuerpo.

Cronología de la desaparición

Fue vista por última vez la noche del 25 de diciembre al salir de su casa en el fraccionamiento Jardines del Sur 6. Vestía un camisón beige y sandalias.

El 27 de diciembre la familia presentó la denuncia formal. Al día siguiente, vecinos alertaron sobre olores inusuales en un terreno cercano, lo que llevó al hallazgo.

Respuesta de las autoridades

La FGE informó que no se observaron signos visibles de violencia en el cuerpo, aunque la causa de la muerte sigue bajo análisis pericial y necropsia.

El caso se investiga con perspectiva de género y permanece abierto hasta esclarecer completamente las circunstancias del fallecimiento.

El incidente generó amplia atención pública por el vínculo con una figura mediática, pero también por el contexto nacional de desapariciones de mujeres.

Intensifican búsqueda para encontrar a Jeshua Cisneros, joven desaparecido en Cuautitlán

Autoridades reiteraron la importancia de denunciar de inmediato cualquier desaparición para activar los protocolos de búsqueda sin esperar plazos prolongados.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.