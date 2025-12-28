“Es divertida, trabajadora": Esposa de El Capi Pérez pide ayuda para localizar a familiar

Sandra Itzel Barro, conocida como "Hola Enfermera" en redes sociales y esposa del conductor y comediante El Capi Pérez , pidió ayuda para localizar a un familiar que desapareció en Cancún, Quintana Roo.

La creadora de contenido, visiblemente triste, aseguró que no era el video que le hubiera gustado subir, sin embargo necesita ayuda para con el paradero de Nataly Monserrat González Barro, desaparecida desde el pasado 25 de diciembre.

"Este no es el video que me hubiera gustado compartir NUNCA, pero lo hago para pedir su apoyo porque estamos buscando a un familiar", dijo Sandra Itzel, entre lágrimas.

¿Qué sabe de la desaparición de Nataly Monserrat González Barro?

Nataly tiene 30 años y fue vista por última vez el 25 de diciembre en el fraccionamiento Jardines del Sur, número 6 en Cancún. Iba vestida con camisón y chanclas, alrededor de las 11:30 de la noche.

Sandra Itzel aseguró que Nataly Monserrat es una buena persona, veterinaria, amante de los animales, divertida y trabajadora, por lo que pedía ayuda para compartir el video y en caso de tener alguna información comunicarse al 911.

¿Cuáles son las características de Nataly Monserrat?

La esposa de El Capi Pérez también compartió información específica para que cualquier persona que la vea pueda reconocerla debido a sus características:

Tez: Morena clara

Complexión: Delgada

Cabello: lacio, negro y largo hasta los hombros

Ojos: Color café oscuros

Estatura: 1.65 centímetros

Peso: 55 kilos

Tienes una tatuaje arriba del codo izquierdo con el nombre de Barro y en el antebrazo derecho el dibujo de un corazón. En el abdomen de lado izquierdo el dibujo de un cráneo de un perrito y debajo del busto unas llamas. En ambas piernas el dibujo de una serpiente en el muslo derecho el dibujo de un cráneo y una mujer con tres perritos, en el muslo izquierdo una daga con una rosa, en la espalda de lado derecho el dibujo de dos cerezas.

¿Qué hacer en caso de tener información?

En caso de saber algún dato de la desaparición de Nataly Monserrat González Barro se solicita llamar al 911 o a la Fiscalía de Quintana Roo (998) 8817150 exter.2130.

