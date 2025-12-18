OFICIAL: Habrá menú especial en el Torito para cena de Navidad y Año Nuevo en la CDMX
adn Noticias confirma en exclusiva cómo será la comida del Torito para las fechas decembrinas y las sanciones por no pasar el alcoholímetro en CDMX.
La comida del Torito en Navidad y Año Nuevo incluye cenas especiales para personas remitidas al Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social de la Ciudad de México (CDMX). La información fue confirmada en exclusiva por adn Noticias tras consultar directamente a las autoridades del centro.
Aunque los menús incorporan platillos tradicionales decembrinos, la medida no modifica el carácter de la sanción administrativa, aplicada principalmente a quienes no superan el alcoholímetro durante estas fechas.
Menú para Nochebuena (24 de diciembre)
- Entrada: Espagueti cremoso con jamón y piña
- Plato principal: Pavo bañado en salsa de mango con toque de habanero, acompañado de papas gratinadas con queso y crema
- Acompañantes: Ensalada fresca de manzana con crema, pasas y nueces
- Bebida: Ponche de frutas caliente
Menú para Año Nuevo (31 de diciembre)
- Entrada: Coditos en crema con salchicha y toque de durazno
- Plato principal: Pavo en salsa de arándanos con chipotle
- Acompañantes: Ensalada de papa y zanahoria con crema de perejil, más ensalada de manzana con crema, pasas y nueces
- Bebida: Ponche de frutas
Estos menús buscan mantener un ambiente festivo, pero no compensan la pérdida de libertad ni los riesgos evitados.
Razones por las que puedes terminar arrestado
La razón más común durante Navidad y Año Nuevo es no pasar la prueba del alcoholímetro en los operativos del programa "Conduce sin Alcohol", que se intensifica en diciembre y enero. Si superas el límite permitido de alcohol en aliento (0.40 mg/L para conductores generales), serás remitido de inmediato. Otras causas incluyen:
- Conducir sin licencia o con documentos vencidos
- Alterar el orden público (como ingerir alcohol en la vía pública o participar en riñas)
- Infringir gravemente el Reglamento de Tránsito
El operativo funciona las 24 horas en las 16 alcaldías, con miles de puntos de revisión.
Multas y sanciones que no se perdonan
Si no pasas el alcoholímetro, las consecuencias son estrictas y no conmutables por pago inmediato:
- Arresto administrativo: De 20 a 36 horas en "El Torito" (dependiendo del nivel de intoxicación)
- Multa económica: Equivalente a 60 UMAs (alrededor de 6,500 a 6,800 pesos en 2025, según el valor actual de la UMA)
- Vehículo al corralón: Debes pagar grúa y días de estancia para recuperarlo (costo adicional variable)
- Puntos en la licencia: Se restan 6 puntos (de un total de 12; al llegar a 12, se cancela la licencia por años)
- Reincidencia: En casos repetidos dentro de un año, puedes perder la licencia de forma permanente
¿Los radares de velocidad en CDMX están descompuestos?
