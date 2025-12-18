OFICIAL: Habrá menú especial en el Torito para cena de Navidad y Año Nuevo en la CDMX

La comida del Torito en Navidad y Año Nuevo incluye cenas especiales para personas remitidas al Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social de la Ciudad de México (CDMX). La información fue confirmada en exclusiva por adn Noticias tras consultar directamente a las autoridades del centro.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Aunque los menús incorporan platillos tradicionales decembrinos, la medida no modifica el carácter de la sanción administrativa, aplicada principalmente a quienes no superan el alcoholímetro durante estas fechas.

Menú para Nochebuena (24 de diciembre)

Entrada: Espagueti cremoso con jamón y piña

Espagueti cremoso con jamón y piña Plato principal: Pavo bañado en salsa de mango con toque de habanero, acompañado de papas gratinadas con queso y crema

Pavo bañado en salsa de mango con toque de habanero, acompañado de papas gratinadas con queso y crema Acompañantes: Ensalada fresca de manzana con crema, pasas y nueces

Ensalada fresca de manzana con crema, pasas y nueces Bebida: Ponche de frutas caliente

Menú para Año Nuevo (31 de diciembre)

Entrada: Coditos en crema con salchicha y toque de durazno

Coditos en crema con salchicha y toque de durazno Plato principal: Pavo en salsa de arándanos con chipotle

Pavo en salsa de arándanos con chipotle Acompañantes: Ensalada de papa y zanahoria con crema de perejil, más ensalada de manzana con crema, pasas y nueces

Ensalada de papa y zanahoria con crema de perejil, más ensalada de manzana con crema, pasas y nueces Bebida: Ponche de frutas

Estos menús buscan mantener un ambiente festivo, pero no compensan la pérdida de libertad ni los riesgos evitados.

Razones por las que puedes terminar arrestado

La razón más común durante Navidad y Año Nuevo es no pasar la prueba del alcoholímetro en los operativos del programa "Conduce sin Alcohol", que se intensifica en diciembre y enero. Si superas el límite permitido de alcohol en aliento (0.40 mg/L para conductores generales), serás remitido de inmediato. Otras causas incluyen:



Conducir sin licencia o con documentos vencidos

Alterar el orden público (como ingerir alcohol en la vía pública o participar en riñas)

Infringir gravemente el Reglamento de Tránsito

El operativo funciona las 24 horas en las 16 alcaldías, con miles de puntos de revisión.

Multas y sanciones que no se perdonan

Si no pasas el alcoholímetro, las consecuencias son estrictas y no conmutables por pago inmediato:



Arresto administrativo: De 20 a 36 horas en "El Torito" (dependiendo del nivel de intoxicación)

De 20 a 36 horas en Multa económica: Equivalente a 60 UMAs (alrededor de 6,500 a 6,800 pesos en 2025, según el valor actual de la UMA)

Equivalente a 60 UMAs Vehículo al corralón: Debes pagar grúa y días de estancia para recuperarlo (costo adicional variable)

Debes pagar grúa y días de estancia para recuperarlo Puntos en la licencia: Se restan 6 puntos (de un total de 12; al llegar a 12, se cancela la licencia por años)

Se restan 6 puntos Reincidencia: En casos repetidos dentro de un año, puedes perder la licencia de forma permanente

¿Los radares de velocidad en CDMX están descompuestos?

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.