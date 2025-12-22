Detiene a 16 personas en Michoacán; aseguran armas, explosivos y vehículos

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch informó que se detuvo a 16 personas y se aseguraron armas, explosivos y vehículos como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

Detienen a 16 personas en Michoacán

Durante el operativo participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional ( Defensa ) y Guardia Nacional (GN), en coordinación con la Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR) y SSPC y se realizaron recorridos en los municipios de Nuevo San Juan Parangaricutiro, Villa Madero, Zitácuaro, Apatzingán, Buenavista Tomatlán, Parácuaro, Múgica, San Juan de los plátanos, Lázaro Cárdenas, Chinicuila y Felipe Carrillo Puerto.

Además, se detuvo a 16 personas, se aseguraron 27 armas de fuego, 50 cartuchos, 16 cargadores, ocho artefactos explosivos improvisados y nueve vehículos.

Acciones en seguridad en Michoacán

Mediante un comunicado, la SSPC informó que del 10 de noviembre al 21 de diciembre de 2025 se han detenido a 241 personas, se aseguraron 118 armas de fuego y 9 mil 350 cartuchos.

También se decomisaron 484 cargadores, 212 vehículos, 176 artefactos explosivos improvisados, 53 kilos de material explosivo, 75 kilos de marihuana, 764 kilos de metanfetamina , 28 mil 800 litros y 15 mil 300 kilos de sustancias químicas para elaborar droga y se desmantelaron 16 campamentos y 39 tomas clandestinas.

Según información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía ( INEGI ), de junio a septiembre de 2025 incrementó la percepción de inseguridad en espacios públicos.

En Morelia el 70% de la población expresó que no se sentía segura en la capital michoacana. Es importante mencionar que en Morelia se han registrado enfrentamientos, homicidios, personas encontrada sin vida y asaltos.

Operativo de seguridad en Michoacán deja muertos y heridos

