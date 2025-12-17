Detienen a extorsionadores de choferes de transporte público en CDMX

Personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX detuvieron s tres personas acusadas de extorsionar a conductores de camiones de transporte público y que estarían relacionados con una célula delictiva.

Detienen a extorsionadores de conductores de transporte público

Algunos conductores de los camiones que salen del paradero de Indios Verdes rumbo al Edomex denunciaron que mediante amenazas, varias personas les cobraban cuotas diarias para dejarlos trabajar.

Ante ello, la SSC realizó recorridos de seguridad y vigilancia y observaron a tres personas que se acercaban a los conductores y recibían dinero en efectivo. Les dieron seguimiento y al salir del paradero los interceptaron.

Posteriormente se les realizó una revisión preventiva y se les aseguraron dos teléfonos celulares y dinero en efectivo. Las dos mujeres de 33 y 50 años y un hombre de 30 años fueron puestos a disposición del Ministerio Público quien definirá si situación legal.

Estadísticas de extorsión en CDMX

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía ( INEGI ) y el Sistema Nacional de Seguridad Pública dieron a conocer que la percepción de inseguridad aumentó en el último año. Las denuncias por extorsión aumentaron al igual que los robos en todas sus modalidades.

Las denuncias de extorsión pasaron de 405 casos de enero a octubre de 2024 a mil 400 casos en el miso periodo pero de 2025.

Durante los primeros 11 meses de 2025, el robo en todas sus modalidades tuvo 52 mil 842 denuncias, casi 100 mil fueron por robo con violencia.

La sensación de inseguridad creció comparada con el año pasado:

Iztapalapa: de 60.3% a 74.8%

Gustavo A. Madero: de 64.3% a 73.2%

Iztacalco: de 53.5% a 63.4%

Venustiano Carranza: de 45.5% a 56.5%

Tlalpan: de 51.2% a 65.4%

