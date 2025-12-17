Operación Senda deja 68 detenidos por robo a transporte de carga en Edomex

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJ Edomex) dio a conocer que se llevó a cabo con éxito la llamada “Operación Senda” en 46 municipios de la entidad, lo cual derivó en la detención de hasta 68 sujetos vinculados con células delictivas, así como en el aseguramiento de más de 100 predios en diferentes puntos.

Fue a través de las diferentes plataformas de las redes sociales, que la Fiscalía mexiquense señaló que el operativo encabezado por la Guardia Nacional (GN), se realizó entre el 9 y 12 de diciembre de este 2025 en cooperación con la Secretaría de la Defensa, Secretaría de Marina y autoridades locales.

¿Quiénes son los detenidos de la Operación Senda en el Edomex?

De acuerdo con la información dada a conocer por las autoridades Edomex , tras la Operación Senda se lograron detener a 68 sujetos de los cuales 26 eran considerados como objetivos prioritarios por delitos como la extorsión, secuestro, robo y asesinatos.

Entre los detenidos se encuentran sujetos identificados como Jesús Guillermo “N”, Mario Alberto “N” y Mario “N”, los cuales son vinculados como líderes de la organización criminal conocida como “Los Panteras”.

De igual forma se detuvieron a miembros de organizaciones criminales como “Los Tilicos”, Los Marmolejos”, así como a varios “independientes” que trabajaban para estos grupos delictivos.

Para combatir el delito de robo a transporte de carga en carreteras y vialidades del #Edoméx, fuerzas federales y estatales desplegaron la Operación “Senda” en 46 municipios de la entidad.

Aseguran más de 100 predios vinculados al crimen organizado

Más allá de la detención de estos sujetos, se señaló que lograron asegurarse un total de 137 inmuebles vinculados a las actividades delictivas de robo, secuestro y demás.

Entre lo asegurado, destacan un total de 58 bodegas, 23 pensiones, 23 casas de seguridad o domicilios de objetivos prioritarios, una empresa de monitoreo, tres deshuesaderos y más.

Por otro lado, se aseguraron 178 vehículos, así como armas de fuego, cartuchos útiles, cargadores, 61 mil 294 cajas con mercancía diversa y mucho más.

Vinculan a proceso a 16 de los detenidos en Edomex

Las autoridades del Edomex dieron a conocer que derivado de estas acciones, 16 de los 68 detenidos ya fueron vinculados a proceso, mientras que 13 se encuentran a la espera de que se resuelva su situación jurídica.

