FGR detiene a María Pedraza, exasesora de García Luna; se le acusa de lavado de dinero

La Fiscalía General de la República (FGR) informó este miércoles 17 de diciembre que se detuvo a María Vanesa Pedraza Madrid , exasesora del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna por el desvío de millones de pesos.

Detienen a exasesora de García Luna

Fue a través de redes sociales que la FGR confirmó que elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) detuvieron a María Vanesa Pedraza en la alcaldía Benito Juárez debido a que tenía una orden de aprehensión por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

María Vanesa Pedraza fue trasladada para su certificación médica y posteriormente será puesta a disposición de una autoridad judicial en el Centro de Readaptación Social número 16, ubicado en Coatlán del Río, Morelos para que el Ministerio Público solicite una audiencia y se defina su situación legal.

¿De qué esta acusada María Pedraza?

Según investigaciones de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), María Pedraza era apoderada legal de la empresa Nunvac, Inc. que supuestamente se utilizó para fondear recursos en el sistema financiero provenientes de la delincuencia organizada.

También estaría relacionada en el desvío de fondos del extinto Organismo Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación y la Tesorería de la Federación que habría tenido como beneficiarios a Genaro García Luna e integrantes de su familia.

Pedraza Madrid estuvo a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de 2001 a 2012 cuando el titular era García Luna.

