Genaro García Luna: Políticos reaccionan al veredicto contra el exfuncionario

Ya no es una cuestión política, para un jurado en Estados Unidos lo encontraron culpable, la pregunta obligada sin duda es: ¿sigue Calderón con su teoría de que él no estaba enterado? ¿De verdad no sabía cómo su subalterno encargado del tema de seguridad estaba actuando en favor de un grupo criminal? ¿Le seguimos creyendo a Calderón? Yo creo que nadie le cree, hay que preguntarse cuál es la responsabilidad política, pero también judicial del expresidente