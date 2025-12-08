El exgobernador de Chihuahua, César Duarte fue detenido; está acusado de lavado de dinero

La Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer que el exgobernador de Chihuahua , César Duarte fue detenido esta tarde tras gozar de libertad condicional desde hace un año aproximadamente, sin embargo, este lunes fue arrestado para procesarlo por un delito distinto a los de peculado y asociación delictuosa. Esto gracias a que se solicitó al Gobierno de Estados Unidos poder procesarlo por un delito distinto a los que se le imputan y que fue concedida el 4 de diciembre pasado.

🚨 #AlertaADN



La @FGRMexico confirmó la detención del exgobernador de Chihuahua, César Duarte por su probable responsabilidad en el delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita; contaba con una orden de aprehensión emitida desde el 16 de mayo de 2024 pic.twitter.com/G9LudioDoh — adn Noticias (@adnnoticiasmx) December 8, 2025

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Proceso de César Duarte

César Duarte se encontró prófugo de la justicia hasta en 2020, fecha en que la Interpol lo detuvo encarceló por dos años en los Estados Unidos, más tarde fue extraditado a México ya acusado de peculado y asociación delictiva, y otra vez llevado a prisión. Más tarde fue puesto en en libertad condicional.

Cabe mencionar el exgobernador gozaba de libertad condicional portando un brazalete y podía hacer lo que quisiera dentro de la ciudad. Duarte reapareció en conferencias, entrevistas, restaurantes y otras actividades en las que incluso buscaba limpiar su imagen que quedó marcada desde el 2016 cuando dejó el cargo.

Detienen a César Duarte, exgobernador de Chihuahua

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.