García Harfuch descarta terrorismo por coche bomba de Michoacán

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, descartó terrorismo luego de la explosión del coche bomba frente a las instalaciones de la policía comunitaria de Coahuayana, Michoacán que dejó seis muertos y varios heridos.

El secretario señaló que no es la primera vez que se usan explosivos en Michoacán, precisamente en esa zona y se trata de una pugna entre grupos afines al Cártel Jalisco Nueva Generación y Cárteles Unidos.

Coche bomba explota en Coahuayana, Michoacán y deja varios muertos

Lo último que se sabe del coche bomba

De acuerdo con las últimas investigaciones, arriba de la camioneta había dos personas, no se trató de un vehículo que hubieran dejado estacionado. Cuando el carro se estacionó se registró la explosión.

Destacó que se descarta porque tanto la ley mexicana como internacional señala que el terrorismo se usa para imponer actos políticos, religiosos, sociales o ideológicos y en este caso son actos criminales, por lo que investigación se realizará bajo la línea de investigación de delincuencia organizada.

¿Por qué atacó el crimen a la policía comunitaria?

De acuerdo con el titular de la SSPC, hay inicios de que fue ataque directo contra un policía que está vinculado con una de estas bandas criminales, pero todavía se continúa investigando esto.

¿Qué buscan los grupos criminales?

La rivalidad de los grupos criminales se basa en un mayor control territorial, ampliar sus actividades en extorsión, trasiego de droga y narcomenudeo.

Según García Harfuch, el uso de artefactos explosivos se ha visto en algunos casos e incluive estos se adaptan a drones. Debido a que estos aparatos son muy inestables se ha visto que los propios criminales resultan heridos.

