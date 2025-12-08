Video muestra al coche bomba que estalló en Michoacán con explosivos ocultos entre cargamento de plátanos 

El pasado sábado 6 de diciembre se registró una explosión a las afueras de las instalaciones de la policía comunitaria de Coahuayana, en el estado de Michoacán , provocada por un coche bomba que iba cargado con explosivos y que dejó un saldo de seis personas muertas, incluyendo el conductor.

El incidente ocurrió cerca del mediodía, en la avenida Rayón, en el centro de la localidad. Entre las víctimas hay tres hombres pertenecientes a la policía comunitaria de Coahuayana, además de civiles que simplemente circulaban por la zona. La acción ya es investigada por la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

Video del coche bomba con los explosivos escondidos

Se identificó a una camioneta negra de carga como la responsable de la explosión. Un vehículo que, según los últimos reportes, venía desde el estado de Colima y, aparentemente, llevaba un cargamento de varios kilos de plátano.

🔴 Imágenes revelan traslado de explosivos ocultos entre plátanos, en una camioneta negra, antes de estallar afuera de la comandancia de la Policía Comunitaria de Coahuayana, en Michoacán.



VIDEO: Especial pic.twitter.com/Qu8qLSZoJw — El Universal (@El_Universal_Mx) December 8, 2025

En el video publicado por el diario El Universal se puede ver que la camioneta circula por el estado de Michoacán con normalidad, con su cajuela aparentemente llena de costales de plátano; sin embargo, debajo de ellos se encontraban los explosivos que detonarían minutos más tarde.

La explosión fue tan grande que 12 autos resultaron dañados y también hubo averías en la fachada exterior de la estación de policía. Las llamas alcanzaron a 6 personas y les costó la vida; eran tres miembros de policía, dos civiles y el conductor del vehículo, quien también habría sido el encargado de accionar el mecanismo explosivo.

Ante el atentado por explosivos ocurrido frente a las instalaciones de la Policía Comunitaria del Municipio de Coahuayana Michoacán, lamento la pérdida de vidas y las afectaciones sufridas por las personas que resultaron lesionadas y las familias de todos ellos, que ya están… pic.twitter.com/Azz2oSoUiF — Ernestina Godoy Ramos (@ErnestinaGodoy_) December 7, 2025

